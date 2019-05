Allgemein | STAR NEWS

Jetzt auch Model: Liam Payne wirbt für Hugo Boss

Bisher ist uns Liam Payne (25, 'For You') als Sänger bekannt, doch nun mischt der One-Direction-Star auch die Modewelt auf: Der Brite ziert die Kampagne der neuen Hugo-Boss-Kollektion, die sich an ein jüngeres Publikum wendet. In diesem Zuge arbeitet Liam eng mit dem Kreativdirektor Peter Deirowski zusammen, um die Kollektion 'Hugo x Liam Payne' zu entwickeln. Das Fotografen-Duo Mert & Marcus ist für die Fotos der Kampagne zuständig.

Wenn Fashion, dann Hugo

In den letzten Wochen und Monaten hat Liam zunehmend Gefallen an der Modeindustrie gefunden und ist froh, nun auch ein Teil davon zu werden - insbesondere von Hugo Boss. "Fashion hat sich langsam an mich herangeschlichen. Ich wusste, dass wenn ich etwas in der Modewelt machen wollte, es mit Hugo sein sollte. Sie designen Kleidung, die Typen wie ich tragen möchten. Fashion war zunächst ein Hobby für mich, aber ich liebe es, jetzt auch Teil des kreativen Prozesses zu sein", sagt Liam im Interview mit 'Women's Wear Daily'.

Zur Freude seiner Fans wird Liam für das Label auch die Hüllen fallen lassen und in einige der neuen Swimwear-Looks schlüpfen. "Wir leben in einer sehr körperbewussten Welt. Ich habe sehr viel in letzter Zeit trainiert. Aber das habe ich schon immer getan, also werden wir sehen, wie das läuft", fügt er hinzu.

"Liam Payne hat einen tollen Stil"

Zu Beginn seiner Arbeit mit dem Modehaus zweifelte er jedoch an seinen Fähigkeiten, glücklicherweise unterstützten ihn Deirowski und sein Team tatkräftig bei dem Design-Prozess. Die Ideen für die Kollektion hatte das Hugo-Boss-Team, Liam lieferte dann zusätzlich noch seinen Input.

Ebenso angetan von der Kollaboration wie Liam ist Deirowski. "Liam ist nicht nur ein sehr talentierter Musiker, er hat auch einen tollen Stil. Diese Art der kreativen Partnerschaft haben wir noch nie zuvor gehabt. Wir können es kaum erwarten, allen zu zeigen, woran wir gearbeitet haben", so der Modeschöpfer.

Für das Modehaus ist es die erste Apparel-Kampagne, die ein Star - und kein Model - anführt. Lediglich die Parfüm-Kampagnen zierten bisher andere Promis, darunter Jared Leto (47, 'Dallas Buyers Club') und Zac Efron (31, 'Baywatch').

Die neuen Hugo-Boss-Designs, an deren Kreation Liam Payne beteiligt war, werden auf der Berlin Fashion Week im Juli vorgestellt.

© Cover Media