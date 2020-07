Allgemein | STAR NEWS

Jeremy Renner: Seine Ex-Frau verlangt einen neuen Drogentest

DE Showbiz - 2014 trennten sich Jeremy Renner (49) und Sonni Pacheco nach elf Ehemonaten, seitdem herrscht zwischen den beiden ein erbitterter Streit um das Sorgerecht und Unterhalt für die gemeinsame Tochter Ava. Jetzt hat 'The Blast' Einblick in neue Gerichtsdokumente erhalten, in denen Sonni das Gericht bittet, sich auf den angeblichen Drogenmissbrauch ihres Ex-Mannes zu konzentrieren.

Sonni fordert einen Drogen- und einen Covid-19-Test

Es ist nicht das erste Mal, dass sie Jeremy des Drogenmissbrauchs bezichtigt, dieser hat die Anschuldigungen bisher aber stets abgestritten. Die Tests, die er im Zuge dieser Behauptungen absolvierte, fielen alle negativ aus. In dem neuen Antrag bittet Sonni um den Einblick in die Ergebnisse der Drogentests der letzten Monate und fordert einen "sofortigen Drogentest, der von einem unabhängigen Labor ausgeführt und überwacht" werden soll.

Außerdem behauptet die Ex des Filmstars, dass dieser ihr 500.000 Dollar (umgerechnet rund 436.700 Euro) an Unterhaltszahlungen schulde. Sie brauche das Geld, um Rechnungen zu bezahlen. Zusätzlich wirft sie Jeremy im Zuge der Covid-19-Pandemie vor, seiner Tochter gegenüber fahrlässig zu handeln und fordert einen Coronavirus-Test von dem Schauspieler: "Es scheint, dass er die Pandemie-Sicherheitsrichtlinien nicht befolgt, auch nicht in der Zeit, wenn Ava bei ihm ist… Es deutet alles daraufhin, dass sich mehrere Leute in seinem Haus in Reno befinden, die keine Masken tragen. Dazu gehören mehrere junge Frauen."

Jeremy Renner wehrt sich

Jeremy fordert nun im Gegenzug vom Gericht, die Anklage zu schließen und beschuldigt seine Ex-Frau, ihn in falschem Licht darzustellen: "Es gibt absolut keine Grundlage für dieses Gericht, der Anfrage in Bezug auf einen Drogentest stattzugeben. Ebenso gibt es keine Grundlage für dieses Gericht, einen Covid-Test zu veranlassen, da es keine Beweisgrundlage dafür gibt, dass er Covid-19 hat oder dem Virus ausgesetzt war."

Ein Anhörung vor Gericht ist für den 20. August angesetzt.