Jeremy Renner: Beim Horror-Unfall die ganze Zeit bei Bewusstsein

DE Showbiz - Mehr als 30 gebrochene Knochen, orthopädische Verletzungen, ein stumpfes Brustkorb-Trauma und ein langer Genesungsprozess — das ist die Bilanz des Horror-Unfalls, dessen Opfer Jeremy Renner (52) am Neujahrstag wurde. Als er das Auto seines Neffen aus den über Nacht gefallenen Schneemassen befreien wollte, wurde er von seinem eigenen Schneepflug überrollt.

"Mit Liebe und Titan wieder aufgefüllt"

Für das ABC News Special 'Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph', welches in der kommenden Woche ausgestrahlt wird, spricht der Schauspieler ('Avengers: Endgame') jetzt erstmals vor der Kamera über das Erlebte. Er sei ein "Glückspilz", so der Star zur Journalistin Diane Sawyer. "Ich habe eine Menge Fleisch und Knochen bei diesem Erlebnis verloren, aber das wurde mit Liebe und Titan wieder aufgefüllt." Er bereue nicht, was er getan habe und würde es wieder tun, denn der Schneepflug sei auf seinen Neffen zugefahren und er habe versucht, ins Führerhaus zu springen, um die riesige Maschine zu stoppen.

Jeremy Renners Verletzungsliste

Besonders gruslig: Jeremy Renner war während des ganzen Unfalls bei Bewusstsein. Sein Neffe kommt im Interview ebenfalls zu Wort und beschreibt, wie er seinen Onkel in einer Blutlache sah, die aus seinem Kopf kam, überzeugt war, dass der Star tot wäre. Die Liste der Verletzungen, die der Hawkeye-Darsteller davontrug, ist lang: Acht Rippen waren an 14 verschiedenen Stellen gebrochen, genauso wie sein rechtes Knie, sein rechtes und linkes Fußgelenk, sein linkes Schienbein, seine rechte Schulter, sein rechtes Schlüsselbein, seine Augenhöhle und sein Kiefer. Seine Lunge kollabierte, seine Leber war "von einer Rippe durchstochen."

Doch der Schauspieler war entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. "Ich beschloss zu überleben", erinnerte sich der Marvel-Star. "Du bringst mich nicht um, auf keinen Fall." Im News-Special wird zudem sein Weg zur Genesung nachgezeichnet — mittlerweile kann Jeremy Renner mit Gehhilfen wieder laufen.

