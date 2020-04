Allgemein | STAR NEWS

Jeremy Renner: Endlich Zeit, ein Studio zu bauen

DE Showbiz - Jeremy Renner (49) ist ein begabter Tischler. Als er noch ganz am Anfang seiner Schauspielkarriere stand, besserte er sich sein Gehalt mit Renovierungsprojekten auf. Und was man einmal kann, das verlernt man nicht. So hat sich Jeremy nun entschieden, sein eigenes Aufnahmestudio zu bauen.

Jeremy Renner will sich mehr auf Musik konzentrieren

Der Darsteller hat nämlich das gleiche Problem wie seine Kollegen: Während der zurzeit grassierenden Pandemie stehen die Kameras still und alle sich in Produktion befindlichen Filme sind auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Was tun? Langweilig ist Jeremy nicht, denn er macht sich indes daran, seine Musikkarriere voranzutreiben. Erst in der vergangenen Woche hat er eine EP unter dem Titel 'The Medicine' online veröffentlicht. Auf Twitter schrieb der Star: "Ich bleibe zuhause und halte mich so gut es geht beschäftigt ... baue jetzt ein Aufnahmestudio für die Zukunft! Ich hoffe, ihr seid alle zuhause und sicher!"

Jetzt mehr als zuvor

Jeremy Renner beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit der Musik, steuerte im vergangenen Jahr sogar zwei selbst geschriebene und gesungene Tracks für den Animationsfilm 'Arctic Dogs' bei. Die Musik helfe ihm auch dabei, in Zeiten der Pandemie Ruhe zu bewahren, wie Jeremy Renner verriet: "Ich halte Musik für eine der wenigen Dinge, die Menschen auf ganz reine Art und Weise verbinden können. Gemeinsamkeiten können in der heutigen Welt gefunden werden, aber Musik ist für mich immer eine Konstante – tief zu fühlen, leidenschaftlich zu tanzen und zusammen zu leben ist jetzt präsenter als je zuvor."