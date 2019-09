Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez über das Strippen in ‘Hustlers’: Es war “befreiend”

DE Showbiz - 'Hustlers' heißt das neueste Filmprojekt von Jennifer Lopez (50). Das Drama basiert auf einer wahren Geschichte, die von einer Gruppe ehemaliger Stripperinnen aus New York erzählt. Sie hecken einen Plan aus, um ihren reichen Wall-Street-Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen, Jennifer Lopez alias führt die Gruppe an.

Jennifer Lopez erlebte ein völlig neues Gefühl

Im Interview mit dem 'ES Magazin' räumte der Star aber ein, dass die Kostüme für die Rolle ihr zunächst Bauchschmerzen bereitet hätten. Schließlich seien diese sogar noch knapper als ihre Bühnenoutfits gewesen. "Ich bin daran gewöhnt, auf der Bühne in sexy Kostümen zu stehen, aber da habe ich drei Strumpfhosen, Netzstrümpfe und einen Bodysuit an", lachte sie. "Es war ein völlig neues Gefühl, praktisch nackt zu sein vor all diesen Männern - 300 schreiende und johlende Statisten - und für Geld zu tanzen. Es hat etwas Befreiendes und verleiht einem das Gefühl von Macht, aber man ist wirklich da draußen, körperlich, emotional und psychisch."

Kein Business für schwache Nerven

Im Laufe ihrer Showbusiness-Karriere konnte Jennifer selbst viel Erfahrung als Tänzerin sammeln und erklärte, dass exotische Tänzerinnen über die gleichen Qualitäten verfügen müssen. "Auf jeden Fall Ehrgeiz, und sie müssen taff sein. Dieses Business ist nichts für schwache Nerven. Es frisst die Menschen auf. Um in diesem Geschäft so viele Jahre zu überleben, wie ich es getan habe, muss man eine dicke Haut haben", fügte sie hinzu.

Jennifer Lopez' neuer Film 'Hustlers', in dem auch Constance Wu, Lili Reinhart, Keke Palmer, Cardi B und Lizzo mitwirken, kommt nächsten Monat in die Kinos.

© Cover Media