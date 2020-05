Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Tochter Emme veröffentlicht Kinderbuch

DE Showbiz - Aus Jennifer Lopez' (50) Ehe mit Marc Anthony (51) stammen die Zwillinge Emme und Max (12). Die beiden Sprösslinge sind erst 12 Jahre alt, zeigen aber schon künstlerische Talente. Emme hat jetzt ihr erstes Kinderbuch verfasst, das demnächst auf den Markt kommen soll und eine ganz besondere Botschaft beinhaltet.

Das gibt Jennifer Lopez' Tochter Hoffnung

Das neue Buch, das darauf wartet, in die Bücherläden gestellt zu werden, trägt den Titel 'Lord Help Me' und soll den Lesern nahebringen, wie der christliche Glaube jedem Menschen bei alltäglichen Herausforderungen helfen kann. In einem Statement erklärte Emme auch, wie ihr die Idee zu diesem Buch gekommen sei: "In der Schule habe ich über Faultiere gelernt, und erfahren, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Also habe ich begonnen, jede Nacht für sie zu beten. Ich habe dieses Buch geschrieben, um Geld für die Arterhaltung der Faultiere zu sammeln, und auch, um anderen Kindern zu erklären, wie wir beten und um Hilfe bitten können – zwei Dinge, die mir Hoffnung geben."

Bald ist es soweit

Natürlich musste auch Mama Jennifer Lopez ihren Stolz auf Instagram zeigen. Neben ein Bild, das Emme und ihr Buch zeigt, schrieb JLo: "So stolz auf meine kleine Kokosnuss Emme, die ihre eigenen Gebete in ihrem allerersten Buch, 'Lord Help Me', veröffentlicht. Dieses Buch wird Familien einen Weg zeigen, den Frieden und die Kraft des täglichen Gebets offenbaren." Das Buch soll am 29. September auf dem englischsprachigen Markt veröffentlicht werden.