Jennifer Lopez: Selbst im Gym trägt sie Make-Up

DE Showbiz - Jennifer Lopez sieht man ihre 52 Lebensjahre nicht an. Doch das liegt vor allem daran, dass die Sängerin und Schauspielerin ('Hustlers') nichts dem Zufall überlässt. In einem Video-Tutorial für ihre Beauty-Marke JLo Beauty verriet der Star jetzt Details.

Nicht ohne Lipgloss

"Ich kann das Haus nicht ohne Lipgloss und Mascara verlassen. Ich muss das einfach tun", gestand J.Lo. Das können die meisten sicher nachvollziehen, schließlich lauern an jeder Ecke Pressefotografen auf die gebürtige New Yorkerin. Doch eines ließ ihre 176 Millionen Follower dann doch aufhorchen, denn selbst wenn Jennifer im Fitnessstudio schwitzt, hübscht sie sich im Vorfeld auf. "Ich trage Highlighter auf, bevor ich zum Workout gehe. Ich trage es auf die Schultern auf, könnt ihr das Leuchten da sehen? Könnt ihr das Leuchten auf meinen Wangen sehen?"

Jennifer Lopez schminkt und schwitzt

Offenbar hatte Jennifer Lopez das Gefühl, diese Macke noch etwas genauer erklären zu müssen. "Ich mache das, damit ich gut aussehe, wenn ich mich selbst im Spiegel betrachte", erläuterte der Superstar. "Ich muss mich einfach selbst motivieren." Und wie verträgt sich das mit einem schweißtreibenden Training? Natürlich folgt eine gründliche Reinigung und besonders gut eignen sich dafür — wir haben es schon geahnt — Produkte aus J.Los Beauty-Linie, die auch mit schweißverklebtem Make-Up fertigwerden. Wer sich also mal so richtig wie Jennifer Lopez fühlen will, kann ihren JLo Beauty That Hit Single Cleanser ausprobieren — mit rund 35 Euro ist man dabei!

