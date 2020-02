Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Neue Schuh- und Handtaschen-Kollektion kommt

DE Showbiz - Jennifer Lopez (50) erweitert ihr Imperium, indem sie JLO JENNIFER LOPEZ herausbringt, eine eigene Schuh- und Handtaschen-Kollektion, die sie mit der Camuto Group zusammen entworfen hat. Inspiriert wurde die Sammlung von drei wichtigen Orten, die ihr besonders am Herzen liegen.

Inspiriert von großen Orten

Am Donnerstag (13. Februar) gab Jennifer ihr Debüt in der Modewelt bekannt. Die verschiedenen Schuhe und Handtaschen sollen in den USA in den DSW-Läden sowie online erhältlich sein. Nach ihrer sensationellen Leistung bei der Super-Bowl-Show zu Beginn des Monats hatte Jennifer verraten, dass ihre neue Kollektion von drei Orten inspiriert sei, die ihr ganz besonders am Herzen liegen: New York, Los Angeles, Miami. Alle drei Städte "sind so ein wichtiger Teil von mir geworden", erklärte die Latina in einem Statement.

Jennifer Lopez hatte einen Traum

Mit ihrer neuen Kollektion sei ein Traum für sie wahr geworden, wie sie erklärte: "Seit dem Anfang meiner Karriere wollte ich schon alles machen – Musik, Filme, Mode. Meine Karriere hat so viele Facetten. Das wollte ich in meiner Kollektion mit DSW einbringen. Mit dieser Kollektion habe ich die Hoffnung, dass die Menschen verschiedene Seiten von sich finden und repräsentieren können, während sie gleichzeitig authentisch sie selbst bleiben. Wir Mädchen können wirklich alles schaffen!" Die verschiedenen Teile kosten umgerechnet zwischen 54 und 170 Euro.