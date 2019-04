Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lopez: Die Königin aller Mode-Ikonen

Wenn der Council of Fashion Designers of America (CFDA) seine begehrten Preise verleiht, steht die gesamte Modewelt still. Warum? Weil die Auszeichnungen, die seit 1981 jährlich in verschiedenen Kategorien verliehen werden, als "Oscars of Fashion" gelten. In diesem Jahr darf sich Jennifer Lopez (49, 'On The Floor') über einen ganz besonderen Gong freuen.

Jennifer Lopez, die Mode-Ikone

CFDA-Vorsitzender Steven Kolb hatte am Dienstag [16. April] die Ehre, die baldige Gewinnerin in der Kategorie Fashion Icon bekanntgeben zu dürfen. "Jennifer Lopez' Style ist mutig, ungehemmt und stets erinnerungswürdig. Die Designer, unsere CFDA-Mitglieder eingeschlossen, lieben es, Jennifer für öffentliche und private Momente zu kleiden."

Die eigentliche Verleihung findet dann am 3. Juni im Brooklyn Museum in New York statt.

Jenny From The Block tritt in große Fußstapfen

Vom CFDA zur Mode-Ikone ernannt zu werden, das schafft nicht jede(r). Vor Jennifer Lopez hatten diesen Titel unter anderem Naomi Campbell, Beyoncé, Pharrell Williams, Johnny Depp und Rihanna inne. Die belgische Kult-Designerin Diane von Furstenberg (72), als Vorsitzende eine der leuchtendsten Figuren des CFDA, weiß genau, warum J.Lo in diese Reihe passt: "Jennifer Lopez nutzt Mode, um Selbstbewusstsein und Stärke zu zeigen. Sowohl Designer als auch Fans freuen sich auf ihre Fashion Statements."

