Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lawrence: So werden ihre Hochzeitsgäste gefüttert

DE Showbiz - Jennifer Lawrence (29) hat sich vor acht Monaten mit ihrem Schatz, dem Kunsthändler Cooke Maroney, verlobt. Am kommenden Wochenende wird es endlich soweit sein und die beiden schreiten vor den Altar. Für Samstag (19. Oktober) ist nach der Trauung auf Rhode Island auch ein großes Fest für die insgesamt knapp 150 Gäste organisiert worden.

Jennifer Lawrence vertraut ihrem Hochzeitsplaner

Und was interessiert Hochzeitsgäste neben Alkohol am meisten? Essen natürlich. Dass niemand hungrig nach Hause geht, dafür haben Jennifer und Cooke gesorgt. Der Hochzeitsplaner Mark Seed wurde damit beauftragt, einen Plan für die Anwesenden zusammenzustellen und sie mit einem reichhaltigen Mahl beschäftigt zu halten. Zunächst einmal können die Gäste zwischen mehreren Horsd'oeuvres wählen, zu denen Süßkartoffeln gehören, in Eigelb gewälzter Rosenkohl, Schmalzgebäck und Schweinebauch. Es steht also genug zur Auswahl – und das ist erst die Vorspeise.

Nur Drinks kosten Geld

Für die Hauptspeise stehen gerösteter Fisch mit Kräutern und Butter oder ein fünf Wochen altes Stück vom Rind in Wildsoße zur Auswahl. Wer Vegetarier ist, muss nicht hungern; für den gibt es nämlich geröstete Karotten, geräucherte Kartoffeln und Kohl – und so weiter. Auch die Desserts haben es in sich, so werden unter anderem Pudding mit Schokolade, salzigem Karamell und frischem Apfel serviert, Apfel-Beignet mit Bourbon-Soße und Zimtzucker sowie Marshmallows. Wer Durst hat, kann natürlich zu Champagner greifen, Gin oder Bourbon. Bezahlen muss man die Drinks aber selber; die werden nämlich an einer Bar ausgehändigt.

© Cover Media