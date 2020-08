Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lawrence: Millionenverlust beim Immobilienverkauf

DE Showbiz - Diese Investition hat sich für Hollywoodstar Jennifer Lawrence (29, 'Hunger Games') nicht ausgezahlt: Beim Verkauf ihrer New Yorker Wohnung machte sie ein Minus von 5,7 Millionen Dollar (4,81 Millionen Euro).

Abschied von der Upper East Side

2016 hatte sich Jennifer das schicke Penthouse-Apartment für 15,6 Millionen Dollar (gut 13 Millionen Euro) gekauft. Der Banker, der es ihr jetzt abgekauft hatte, zahlte weniger als zehn Millionen Dollar dafür. Im vergangenen Jahr, als die Schauspielerin sich zum Verkauf entschloss, hatte sie die Luxuswohnung mit drei Schlafzimmern noch optimistisch für 15,4 Millionen Dollar angeboten.

Jennifer Lawrence ist jetzt happy in L.A.

Für Jennifer Lawrence findet das Leben jetzt in Kalifornien statt. Dort lebt sie zusammen mit Kunsthändler Cooke Mulroney (36), den sie im vergangenen Jahr heiratete. Die beiden wohnen in einer klassischen Hollywoodvilla in Beverly Hills, die vorher schon Ellen DeGeneres und Jessica Simpson gehört hatte. Fünf Schlafzimmer und Bäder, einen Pool und einen verwunschenen Garten mit einem Teich voller Koi-Karpfen nennt sie ihr eigen.

Jennifer Lawrence hatte diese Immobilie 2014 gekauft. Aktuell zählen Stars wie Cameron Diaz, Ashton Kutcher und Mila Kunis sowie Adele zu ihren Nachbarn. Sollte sie sich doch einmal nach New York zurücksehnen – eine Immobilie hat Jennifer Larence dort noch: Sie behält ihre Wohnung in Tribeca, die jedoch derzeit vermietet ist.