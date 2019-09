Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lawrence macht’s mit Amazon: Das steht auf ihrer Hochzeitsliste

DE Showbiz - Jennifer Lawrence (29) will demnächst ihren Verlobten, den Kunsthändler Cooke Maroney heiraten. Wie groß die Feier wird, wurde noch nicht öffentlich gemacht. Öffentlich ist nun allerdings, welche Präsente sich die beliebte Schauspielerin von engen Freunden wünscht.

Alles an einem Ort

Die Darstellerin hat nun nämlich ihre Hochzeitsliste auf Amazon präsentiert. Aufgelistet sind alle Artikel, die sie von Freunden zu ihrem großen Tag geschenkt bekommen möchte. Wer also ein besonders großer Fan von JLaw ist und sich so einrichten möchte wie der Hollywoodstar, kann das hiermit tun und Amazon leer kaufen. Amazon braucht das Geld.

In einem Statement erklärt Jennifer zu ihrer Entscheidung: "Eine Hochzeit zu planen ist so aufregend, es kann wirklich überwältigend sein. Ich habe mir gedacht, es wäre doch spaßig, mich mit Amazon zusammenzutun, einige der Gegenstände auf meiner Hochzeitsliste zu zeigen und andere Menschen somit zu inspirieren. Es ist so einfach, und ihr könnt alles finden, was ihr so braucht – an einem Ort." That's Amazon for ya.

Jennifer Lawrence macht sich nützlich

Als Teil der Zusammenarbeit mit Amazon will Jennifer Lawrence einen nicht bezifferten Betrag an die Organisation Amazon Conservation spenden, die sich für den Erhalt des Regenwaldes im Amazonas einsetzt. Zu den Artikeln auf ihrer Hochzeitsliste gehören unter anderem ein Fondue-Set, eine Lichterkette, eine Weinkaraffe, Whisky-Gläser, eine Feuerstelle für den Garten, eine Kamera, ein Küchenmesser, Decken, Besteck, Lautsprecher und vieles mehr. Fröhliches Shoppen!

