Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lawrence ist verlobt

Schauspielerin Jennifer Lawrence (28) ist eine der besten Partien in Hollywood. Jetzt scheint sie aber vom Markt zu sein, denn an ihrem Finger prangt ein dicker Klunker.

Die Schauspielerin ('Die Tribute von Panem') wurde am Montag (4. Februar) im Nobelrestaurant Raoul's in New York gesichtet, wie sie mit ihrem Freund, dem Kunsthändler Cooke Maroney, speiste. Doch eines war anders als sonst: Jennifer Lawrence trug einen dicken Ring am Finger, und die Gerüchteküche kochte über.

Keine offizielle Bestätigung

Obwohl es keinerlei Bestätigung von JLaws Sprechern gibt, haben Insider die Neuigkeiten wohl bereits ausgeplaudert, denn der Star soll seinen Freunden die gute Nachricht bereits mitgeteilt haben, wie 'Page Six', die Promitrasch-Seite der 'New York Times', weiß. Und auch andere Restaurantgäste bestätigten, dass es sich wohl um einen besonderen Moment gehandelt habe.

Grund zum Feiern

"Sie sahen so aus, als würden sie etwas feiern", berichtet ein Augenzeuge."Dabei war der Ring sehr auffällig. Sie saßen in einer Ecke, sie trug ein süßes Kleid mit Tupfern." Jennifer Lawrence und der New Yorker Kunsthändler sind seit Mai 2018 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich durch Freunde. Zuvor war die Schauspielerin kurz mit Darren Aronofsky (49), dem Regisseur ihres Films ‘mother!’, zusammen. Läuten für Jennifer Lawrence jetzt bald die Hochzeitsglocken?

© Cover Media