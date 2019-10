Allgemein | STAR NEWS

Jennifer Lawrence: Die Braut trug Dior

DE Showbiz - Jennifer Lawrence (29) hat's getan. Am Samstag (19. Oktober) sagte die Schauspielerin Ja ('Die Tribute von Panem') zu ihrem Verlobten Cooke Maroney (34). Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr durch eine gemeinsame Freundin kennen gelernt und Anfang 2019 verlobt. Auf der Paris Fashion Week Ende Februar hatte dann der Rest der Welt von den glücklichen Neuigkeiten erfahren.

Eine Gästeliste voller Promis

Jetzt läuteten also die Hochzeitsglocken im eleganten Herrenhaus Belcourt of Newport in Rhode Island, welches einem Jagdschloss in Versailles nachempfunden ist. 'People.com' berichtet, dass die Braut ihr Eheversprechen in einem Outfit von Dior gab. Nicht weiter überraschend: Jennifer Lawrence ist bereits seit 2012 offizielle Botschafterin der französischen Luxusmarke. Von Feinsten war auch die Gästeliste, die J-Law und ihr Mann zusammengestellt hatten. So durften sie an ihrem großen Tag unter anderem die Hände von Amy Schumer, Emma Stone, Adele, Kris Jenner, Sienna Miller, Ashley Olsen und Cameron Diaz schütteln. Das exklusive Hochzeitsmenü war schon vor Tagen an die Öffentlichkeit gesickert: Gäste konnten unter anderem zwischen geröstetem Fisch mit Kräutern und Butter oder fünf Wochen altem Stück vom Rind in Wildsoße wählen.

Jennifer Lawrence wusste, sofort, dass sie Cooke heiraten wollte

"Ist Cooke der Richtige?" fragen sich viele. Eine Frage, die Jennifer Lawrence natürlich mit "ja" beantwortet, und sie muss es schließlich wissen. "Es war nicht so, dass ich eines Tages dachte 'Ich bin jetzt bereit, zu heiraten'", hatte die Hollywoodschönheit in einem Gespräch mit Reporterin Catt Sadler für deren Podcast erzählt. "Ich habe Cooke einfach getroffen und wollte ihn heiraten. Wir wollten einander heiraten. Wir wollen uns voll und ganz zueinander bekennen. Er ist mein bester Freund und ich wollte ihn für immer an mich binden. Zum Glück gibt es für so etwas die entsprechenden Papiere." Wo Jennifer Lawrence und ihr frisch gebackener Ehemann ihre Flitterwochen verbringen, ist zurzeit noch ein Geheimnis.

