Jasmin Tawil: Alles auf Reset

DE German Stars - Jasmin Tawil (37) ist als Schauspielerin bekannt geworden und als Ehefrau von Popsänger Adel Tawil (41) bekannt geblieben. Die beiden trennten sich, Jasmin zog nach Hawaii. Sie zehrte noch eine Zeit lang von Ersparnissen, bis sie 2014 pleite war und aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwand.

Jasmin Tawil ist tief gefallen

Über ihre dunkelsten Stunden hat die schöne Blondine vor einigen Wochen offen auf Instagram geschrieben. Dann wurde sie Mutter eines kleinen Sohnes, der auf den Namen Ocean hört. Mit ihm will sie nun einen neuen Anfang wagen. Zunächst einmal möchte sie wieder zu Geld kommen – allein schon wegen ihres kleinen Sonnenscheins, wie sie im Gespräch mit 'RTL' verrät: "Ich habe auch schon versprochen, bis er 5 ist, mache ich ihn zum Millionär. Ich möchte, dass er niemals finanzielle Sorgen hat. Niemals." Denn Jasmin weiß, wie angenehm es ist, Geld zu haben, wie sie fort fährt: "Ich hatte ja nie Geldsorgen jahrelang. Ich habe mir alles leisten können, was ich wollte. Ich bin nur Business Class geflogen und wohnte mit Adel nur in den besten Hotels. Wir hatten eine mega Zeit. Und plötzlich fliegst du von diesem Standard runter und kannst dir das nicht mehr leisten."

Alles wird besser

Stattdessen habe Jasmin sich von ihrem letzten Geld ein Zelt gekauft und es neben Obdachlosen und Drogenabhängigkeiten auf Hawaii aufgeschlagen. Es sei die schwerste Zeit ihres Lebens gewesen, wie sie zugibt: "Ich habe lange Zeit gebraucht, um wieder an diesen Ort zu kommen. Ich war echt fertig, nachdem ich eine Stunde blind war, nachdem die mir dieses Pfefferspray in die Augen gesprüht hatten. Ich wurde ja auch ausgeraubt von den Typen. Die halbe Gruppe war auf Crack, und ich bin froh, hier kein Zelt mehr zu haben." Mittlerweile wohnte Jasmin Tawil mit Ocean in einer WG. Aber sie will wieder nach Deutschland zurück – für einen Neustart, wie sie sagt.