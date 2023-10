Allgemein | STAR NEWS

Strafanzeige gegen Jasmin Tawil: Die Staatsanwalt soll bereits ermitteln

DE Deutsche Promis - Immer wieder gibt es kurzfristig Hoffnung für Jasmin Tawil (41), immer wieder tauchen kurz darauf dunkle Wolken auf. Zuletzt schien die Schauspielerin und Musikerin ihr Leben in den Griff bekommen zu haben. Sie kehrte aus Costa Rica nach Deutschland zurück, auch ihr Sohn Ocean, den die Behörden dem Kindswohl wegen zunächst von ihr getrennt hatten, durfte wieder bei ihr sein.

Im Juni schwärmte Jasmin Tawil noch über ihr Management

“Ich habe in den sozialen Netzwerken sehr viele Dinge aus meinen Privatleben gepostet und dabei manchmal ziemlich überreagiert. Das tut mir nun sehr leid. Ich stand einfach unter einem irren Druck. Das war die schwerste Zeit meines Lebens“, erklärte Jasmin im Juni gegenüber 'Bild'. Doch die schweren Zeiten sind wohl zurückgekehrt. Ausgerechnet ihr Manager, der ihr in ihrer dunkelsten Stunde eine Chance gab, hat jetzt Strafanzeige gestellt, die Staatsanwaltschaft Flensburg ermittelt. "Das Ermittlungsverfahren wird wegen des Tatvorwurfs des Betruges geführt", zitierte RTL eine Sprecherin der Behörde. Dabei hatte Jasmin vor wenigen Monaten noch von Melanio Grillenberger und seine Unterstützung geschwärmt. "Ich habe jetzt ein tolles Management, das meine Kreativität in die richtigen Bahnen lenkt."

Warum der Geduldsfaden riss

Diesem Management ist bei Jasmin Tawil aber offenbar der Geduldsfaden gerissen. Melanio Grillenberger zur Anzeige: "Die Zerrüttung zwischen Frau Tawil und unserem Management-Team resultierte aus einer Vielzahl von Vorfällen. Frau Tawil hat wiederholt vertragliche Absprachen ignoriert, was zu Spannungen und Unstimmigkeiten führte. Zusätzlich verschärfte sich die Situation durch ihr aggressives Verhalten gegenüber unserem Personal." Ein Vorwurf, der nicht zum ersten Mal im Raum steht. Dennoch hatte man wohl viel Nachsicht: "Trotz dieser Herausforderungen möchten wir betonen, dass unser Engagement für Frau Tawil stets von Mitgefühl und Unterstützung geprägt war.“ Der Versuch einer persönlichen Einigung sei gescheitert: Jasmin Tawil soll für das Management nicht erreichbar gewesen sein und habe auch keine Verhandlungsbereitschaft signalisiert.

Bild: picture alliance/dpa | Henning Kaiser