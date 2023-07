Allgemein | STAR NEWS

Jasmin Tawil: Manager weg — wie geht es weiter?

DE Deutsche Promis - Neue Musik, Werbevertrag und endlich ein Wiedersehen mit ihrem kleinen Sohn: Für Jasmin Tawil (40) sah es in den letzten Tagen so richtig gut aus. Der ehemalige 'GZSZ'-Star schien sich nach Monaten der Schreckens-Schlagzeilen endlich wieder gefangen zu haben.

"Egal wie tief es runtergeht"

Wir erinnern uns: Die Schauspielerin und Sängerin war in Costa Rica in der Psychiatrie gelandet, flog schließlich ohne ihren Sohn Ocean nach Deutschland zurück. Der war vorübergehend in einem Kinderheim untergekommen. Mittlerweile ist der Vierjährige wieder in Deutschland, und Jasmin wieder mit ihm vereint - die beiden sollen zurzeit in Husum an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste leben. Erst vor wenigen Tagen hing der Himmel daraufhin noch voller Geigen. So arbeitete der Star an neuer Musik, einem Song namens 'Sonnenschein', der natürlich Ocean gewidmet ist. "Der Song wird eine große Motivation, aber auch eine Zusammenfassung meiner Erlebnisse in den letzten Wochen", verriet sie RTL. "Die Message ist, dass man im Leben niemals aufgeben darf – egal wie tief es runter geht. Denn nach Regen kommt immer Sonnenschein."

Ist Jasmin Tawils Zukunft wieder ungewiss?

Doch jetzt erneut eine Hiobsbotschaft für Jasmin Tawil. Ihr Manager soll laut 'Bild' nach nur drei Wochen im Job die Zusammenarbeit schon wieder aufgekündigt haben. "Es war leider keine weitere vernünftige Zusammenarbeit mit Jasmin Tawil mehr möglich", klagte Melanio Grillenberger der Zeitung. "Sie war zum Teil tagelang nicht erreichbar und sie hat vor allem Mitarbeiter von mir angeschrien. Das ist der ausschlaggebende Grund, warum meine Agentur sie nicht mehr vertritt. Das ist keine Basis." Dabei steht viel an in nächster Zeit. So hatte Jasmin Tawil neben neuer Musik auch einen Werbevertrag an Land gezogen - es ist ungewiss, wie es weitergeht.

