Iris Klein: Wird die Mega-Krise jetzt lukrativ?

DE Deutsche Promis - Iris Klein (55) macht buchstäblich das Beste aus ihrer Ehekrise, nämlich eine Menge Geld. Während ihr Ehemann Peter Klein (63) und seine vermeintliche Geliebte Yvonne Woelke (41) eigentlich nur als Randfiguren und Begleiter der Dschungelcamp-Teilnehmer Lucas Cordalis und Djamila Rowe nach Australien flogen, sorgten sie für einen Skandal, der Djamilas Krönchen schon bald aus den Schlagzeilen verdrängte. Was bietet sich da mehr an als ein gut bezahltes TV-Special der betrogenen Gattin?

Iris Klein packt aus

Das Management von Iris soll angeblich schon einen lukrativen Deal abgeschlossen haben: Die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser will exklusiv im Fernsehen Klartext reden, berichtete ‘Bild’. Noch ist nicht bekannt, ob sie sich in dieser turbulenten Lebensphase von Kameras begleiten lässt oder ein Interview geben wird. Das kann Peter, der immer noch bestreitet, Iris betrogen und eine Affäre mit Yvonne gehabt zu haben, natürlich nicht so stehen lassen – auch er ist mit mehreren Interessenten im Gespräch, um “seine Wahrheit” unters Volk zu bringen. Wie viel und ob überhaupt Geld fließen wird, ist indes nicht bekannt.

Meine Wahrheit, deine Wahrheit

Klinikaufenthalt, nachdem der Notarzt kam, die Suche nach einer neuen Wohnung und der Abschied von Mallorca, bei Iris geht es derzeit rund. Überzeugt, dass Ehemann Peter sie betrogen hat, entrümpelt sie ihr Leben: Der Mann muss weg, der Mallorca-Traum ist ausgeträumt, gesucht wird eine passende Wohnung in Worms. Sie wird mit ihren Vorwürfen in Richtung ihres zukünftigen Ex-Mannes wohl kaum hinterm Berg halten. Und er möchte von seinem Ruf retten, was zu retten ist, und sich verteidigen. Schließlich steht auch er vor den Trümmern seines Lebens, ebenso wie Yvonne, deren Ehe über den Skandal ebenfalls den Bach runterging. In ihrer Insta-Story nahm Iris am Dienstag (7. Februar) erst einmal ein entspannendes Bad und sinnierte über ihren Kalenderspruch: “Dein Herz braucht manchmal mehr Zeit, um zu akzeptieren, was dein Kopf schon längst weiß.” Dazu schreibt Iris Klein: “Es gibt noch viel zu klären und zu regeln… Ich versuche stark zu sein.”

