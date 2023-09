Allgemein | STAR NEWS

Iris Klein: Nach der New York Fashion Week ist der ‘Playboy’ ihr nächstes Ziel

DE Deutsche Promis - Iris Klein (56) überraschte kürzliche sowohl Fans als auch Kritiker*innen, als sie auf der New York Fashion Week als Catwalk Model Mode von Designerin Pia Bolte präsentierte. Nun könnte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (39) ja erst einmal auf ihrer Herzensinsel Mallorca auf ihren Lorbeeren ausruhen, aber nichts da: Jetzt geht es erst richtig los, denn der Reality-TV-Star möchte nun eine Fotostrecke im ‘Playboy’.

Was Désirée Nick kann...

Dass das Alter dafür kein Hindernis ist, bewies gerade erst die zehn Jahre ältere Désirée Nick – sie wurde sowohl für ihren Mut als auch für ihren fitten Körper gefeiert. “Ich werde schon sehr bald wieder (...) auf dem Laufsteg zu sehen sein ... nächstes Ziel? Ich will in den Playboy!“ verkündete Iris in einer Q&A-Runde auf Instagram und überraschte damit einmal mehr ihre Fans und Follower. New York hat ihr Selbstbewusstsein gestärkt, darum sagte sie: “Ich habe gerade erst Anlauf genommen und Blut geleckt.“ Ihrem neuen Freund (50), den sie der Öffentlichkeit bislang nur als Mr. T vorstellte, dürften die erotischen Ansichten bestimmt gefallen – ihrer Erzfeindin und Rivalin Yvonne Woelke (41), die Iris ihren Ex Peter ausspannte, wohl eher nicht.

Iris Klein ist in Topform für den 'Playboy'

Wenn nicht jetzt, wann dann, könnte sich Iris auch sagen. Denn schließlich hat sie erst durch Liebeskummer, dann durch Sport einige Kilos abgenommen und ihren Body fit gemacht. “Ich bin von 88 Kilo auf 72 runter und dann wieder drei rauf“, verriet sie ‘Bild’ – diese drei Kilos, allesamt Muskeln, sitzen natürlich alle an den richtigen Stellen. Außerdem ließ sie sich beim Beauty-Doc ein wenig tunen, absolvierte unter anderem eine Brust-OP. Eine neue Garderobe und ein neuer Lover runden das Bild der neuen Iris Klein ab, deren Ziel es ist, "unter 70 Kilo" zu kommen, was bei ihrer Größe von 1,67m ihrem Idealgewicht entspräche – perfekt für ‘Playboy’.

Bild: picture alliance / BREUEL-BILD | BREUEL-BILD/ABB