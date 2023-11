Allgemein | STAR NEWS

“Karma”: Iris Klein spricht über die Pocher-Trennung

DE Deutsche Promis - Dass Iris Klein (56) zu den zahlreichen Promis gehört, die Oliver Pocher (45) bei seiner Trennung von seiner Frau Amira (31) demonstrativ den Rücken stärken, war wohl eher nicht zu erwarten. Dafür hatte der Comedian in der Vergangenheit zu viel Gift in ihre Richtung verspritzt.

"Karma"

In einer Frage- und Antwortstunde am Dienstag (31. Oktober) auf Instagram wurde die Mutter von Daniela Katzenberger dennoch darauf angesprochen, was sie denn von dem Rosenkrieg im Hause Pocher hielte. Iris, die sich zu Halloween als Hexe verkleidet in ihrer Story präsentierte, teilte ein kleines Bildchen, auf dem nur "Karma" stand und fügte hinzu: "Beide gingen immer auf mich los und haben sich ständig über mich lustig gemacht. Jetzt weiß zumindest Olli, wie es mir erging." Iris Klein und ihr Mann Peter hatten sich im Frühjahr unter viel Mediengepolter getrennt. Doch schon früher waren sie und ihre Familie eine beliebte Zielscheibe für die Giftpfeile aus der Pocher-Spott-Fabrik gewesen.

Iris Klein und die Pochers werden wohl keine Freunde mehr

Iris Klein glaubt allerdings, dass der Verlassene Oliver Pocher die Geschichte schneller wegstecken wird als seine Frau. "Und sie? Naja, arbeitet jetzt auch als Influencerin." Nun ist Amira aber auch noch Moderatorin und vertreibt ihren eigenen Nagellack. In der Vergangenheit waren alle Parteien immer wieder auf Social Media aufeinander losgegangen. "Ich finde es ekelhaft und boshaft, respektlos, skrupellos und abscheulich, wie er sich anderen Menschen gegenüber verhält! Dieser Hetzer ist nicht mehr lustig und jeder, der ihn feiert genauso", hatte Iris vor zwei Jahren geschimpft.

Nachdem Iris in letzter Zeit erfolgreich an ihrem Image gefeilt hatte, stand auch die Frage eines 'Playboy'-Fotoshootings im Raum. Fans hakten am Dienstag nach. "Das war doch eh nur ne Schnapsidee," gab die Influencerin ein Update. "Wenn es denn geklappt hätte, wäre es aufregend gewesen, aber ich muss das ja nicht machen. Ich hab so viele andere Angebote bekommen, ich überlege noch." Langweilig wird Iris Klein auf keinen Fall: Am 14. November öffnet sie ihren eigenen Online-Shop.

Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager