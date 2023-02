Allgemein | STAR NEWS

Iris Klein: Jetzt wird auch ihr Ehebruch vorgeworfen

DE Deutsche Promis - Das diesjährige Dschungelcamp war vor allem in einer Hinsicht bemerkenswert: Es spielte sich mehr Action am Rande des australischen Buschs ab als im Camp selbst. Während ein Familienmitglied des Klein/Katzenberger/Cordalis-Clans vergeblich nach der Dschungelkrone griff, bekriegten sich die Familieoberhäupter im digitalen Kleinkrieg.

Verliebt, aber nicht zusammen

Iris Klein (55) warf ihrem Mann Peter (55) auf Social Media Untreue vor, er soll sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben. Beide waren als Kandidat*innen-Begleitung in Australien. Immerhin gestand Peter mittlerweile auf Instagram, dass er Gefühle für Yvonne habe: "Ich habe mich verliebt. Ja, es stimmt." Fremdgegangen sei er aber nicht: "Es ist in Australien nichts passiert. Definitiv nichts. Ich hatte kein Verhältnis mit Yvonne." Iris Klein zog derweil aus dem gemeinsamen Haus aus, landete zwischendurch auch mal im Krankenhaus. Eine Aussprache scheiterte. Auch Yvonne zog bei ihrem Mann aus. So weit, so chaotisch.

Wann kam Iris Klein mit Peter zusammen

Als sei das alles nicht schon kompliziert genug, legte jetzt Iris Kleins Schwiegertochter Silke Katzenberger (46) nach. Über Schwiegermama hat sie in 'Bild' nichts Gutes zu sagen: "Iris war damals selbst eine Ehebrecherin. Peter lebte damals mit seiner Familie im gleichen Haus, eine Etage über den Katzenbergers. Zu der Zeit war Peter verheiratet, hatte mit der Frau insgesamt vier Kinder. Iris und Peter hatten eine Affäre, die letztendlich eine Beziehung wurde."

Zudem behauptet Silke, Iris habe Peter aus Eifersucht den Kontakt zu seinen Töchtern verboten — gegen seine Söhne soll sie indes nichts haben. "Iris ist auf alles und jeden eifersüchtig", behauptete Silke. Klar, dass Iris Klein schnell zurückschoss, um die Zeitabfolge ihrer Beziehung zu Peter richtigzustellen. "Wir haben keinen Ehebruch damals begangen." Fortsetzung folgt.

Bild: Frank Rumpenhorst/picture-alliance/Cover Images