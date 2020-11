Allgemein | STAR NEWS

Instagram-Premiere für Rupert Grint: ‘Harry Potter’-Darsteller bricht Rekord

DE Showbiz - Bei 'Harry Potter' stand er oft genug in der zweiten Reihe, doch jetzt hat Rupert Grint (32) einen Rekord gebrochen und selbst Hollywood A-Lister abgehängt.

Instagram geht in die Knie

Der Schauspieler, der in seiner Rolle als Harry Potters bester Freund Ron Weasley bekannt wurde, eröffnete am 10. November seinen Instagram Account. Vier Stunden später hatte der Star bereits eine Million Follower — das hat zuvor noch niemand geschafft. Den bisherigen Rekord hielt der britische Kult-Naturfilmer Sir David Attenborough (94), der im Vormonat 43 Minuten länger brauchte, um die Million zu erreichen. An dritter Stelle steht Jennifer Aniston (51), deren Rekord von fünf Stunden und 16 Minuten immerhin ein Jahr hielt. Damals hatte Jen die Plattform kurzfristig in die Knie gezwungen.

Rupert Grint ist 10 Jahre zu spät

Mittlerweile hat auch das Guiness-Buch der Rekorde Rupert Grint mit offiziell vier Stunden und einer Minute als amtierenden Champion bestätigt. Das erste Bild, welches der Star teilte, zeigte ihn mit seiner kleinen Tochter Wednesday, die im Mai auf die Welt gekommen war. "Grint on the Gram", nannte sich der Brite und gestand, dem Trend rund 10 Jahre hinterher zu hecheln. Besser spät als nie, finden seine Follower, von denen er mittlerweile schon 3,3 Millionen hat. Nicht schlecht für jemanden mit gerade einmal zwei Postings. Jetzt warten die Fans gespannt, was Rupert Grint als nächstes plant.