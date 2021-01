Allgemein | STAR NEWS

Corona-Baby: Rupert Grint über Vaterfreuden – und Leiden

DE Showbiz - Rupert Grint (32) und Georgia Groome (28) sind bereits seit Mai 2020 Eltern der kleinen Wednesday, aber die ersten Monate mit Baby waren alles andere als leicht, verriet der 'Harry Potter'-Star jetzt.

Rupert Grint war ohne Familie oft ratlos

Was tun, wenn das Baby nicht zu weinen aufhört? Solche und andere Fragen mussten Rupert und Georgia ohne tatkräftige Unterstützung von erfahreneren Verwandten und Freunden lösen. "Es war hart", erinnert sich Rupert im Gespräch mit 'Glamour' an die Zeit nach der Geburt, zwei Monate nach Beginn des Lockdowns. "In so einer Zeit wünscht man sich so viel Unterstützung wie möglich von Familie und Freunden. Es ist sehr isolierend, so ein Lockdown, darum waren wir mehr oder weniger allein damit."

Lockdown schweißte die junge Familie zusammen

Das Schauspielerpaar entdeckte jedoch, dass das Ganze auch seine positiven Seiten hatte: "Es war toll, dass wir alles selbst herausfinden mussten, ohne dass viele andere ihre Meinung dazu äußerten. Wir fühlen uns mit Wednesday wirklich verbunden. Es war intensiv, aber toll."

Auch über seine Partnerin Georgia findet Rupert nur positive Worte. Dass sie sehr ähnliche Persönlichkeiten hätten, sei eine große Hilfe, verriet er. "Es alles sehr natürlich. Wir sind einfach beste Freunde. Wir sind irgendwie ein und dieselbe Person. Wir denken gleich. Es ist schwer, es genauer zu sagen, aber es funktioniert und es ist wunderbar", schwärmte Rupert Grint, dessen Familienglück also auch kein Lockdown erschüttern kann.