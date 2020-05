Allgemein | STAR NEWS

‘Harry Potter’-Star Rupert Grint: Jetzt ist er Vater!

DE Showbiz - Rupert Grint (31) und seine Freundin Georgia Groome (28) hatten erst im vergangenen Monat bekanntgegeben, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Eine Stellungnahme war notwendig geworden, nachdem Ruperts Partnerin mit einer deutlichen Babykugel gesichtet worden war. Jetzt ist es schon auf der Welt: Schauspielerin Georgia hat ein kleines Mädchen geboren.

Nur einen Monat später war es soweit

In einem Statement, das ein Sprecher des Paares gegenüber dem britischen 'Mirror' abgab, heißt es: "Rupert Grint und Georgia Groome freuen sich, die Geburt ihres kleinen Mädchen bestätigen zu können. Wir bitten alle, die Privatsphäre der beiden in dieser sehr besonderen Zeit zu respektieren." Den Namen der kleinen Prinzessin haben die beiden noch nicht verraten. Während Rupert als Ron Weasley aus dem 'Harry Potter'-Franchise bekannt ist, hat sich seine Partnerin als Darstellerin im britischen Film und Fernsehen einen Namen gemacht, trat in zahlreichen Serien wie 'Lewis' auf.

Rupert Grint wollte schon länger Kinder haben

Rupert und Georgia sind seit 2011 zusammen. Im vergangenen Jahr wurden dann Verlobungsgerüchte laut, als die Schauspielerin mit einem goldenen Ring am Finger gesichtet wurde. Bestätigt haben sie die Gerüchte aber nie. Vor zwei Jahren hatte sich Rupert im Interview mit dem 'Guardian' über seinen Kinderwunsch geäußert: "Es hat sich schon seltsam angefühlt, 30 geworden zu sein. (…) Ich würde mich schon gerne niederlassen und bald Kinder haben. Würde ich meinen Sohn Ron nennen? Das ist schon ein guter Name, aber wahrscheinlich nicht. Und Grint ist ein schwerer Name – es ist hart, da einen passenden Vornamen mit einer Silbe zu finden."