Allgemein | STAR NEWS

In Wachs und auf der Bühne: Rihanna ist der Star der Halbzeitshow beim Super Bowl

DE Showbiz - Rihanna wird als Headliner während der Halbzeit des diesjährigen Super Bowl am Sonntag (12. Februar) in Arizona für Unterhaltung sorgen. Die Hauptrolle bei der Super Bowl LVII Halftime Show ist schon eine besondere Ehre, doch damit nicht genug: Die Sängerin wurde auch in Wachs verewigt.

Rihanna bei Madame Tussauds

Das Wachsfigurenmuseum von Madame Tussauds in New York enthüllt im Vorfeld des Super-Bowl-Events am 8. Februar feierlich das Abbild des Popstars. Rihanna trägt ein silbernes Minikleid und Cape sowie einen darauf abgestimmten Kopfschmuck und erwartet die Besucher im Glow Gala Room. Ihr Look wurde von dem Outfit von Maison Margiela inspiriert, welches sie 2018 zur Met Gala trug.

Super Bowl wird Geschichte schreiben

"Rihanna wird mit ihrer bevorstehenden Super-Bowl-Show am Sonntag definitiv Geschichte schreiben, darum war es der perfekte Zeitpunkt, um diese neue Figur exklusiv bei Madame Tussauds New York vorzustellen, wo Fans sie bewundern und mit ihrem Idol für Fotos posieren können", sagte Joerg Hanel, der Geschäftsführer von Madame Tussauds New York. Die Herstellung jeder einzelnen Wachsfigur bei Madame Tussauds dauert etwa sechs Monate. Die Pop-Ikone kann man unter anderem bereits bei Madame Tussauds in London, Berlin und Washington bewundern, eine Figur für Madame Tussauds Orlando ist derzeit in Arbeit. Rihanna selbst hat sich bislang noch nicht zu ihrer neuesten Doppelgängerin aus Wachs geäußert.

Bild: Courtesy of Madame Tussauds New York