Im Babyglück: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic erwarten ihr 2. Kind

Baby Nummer eins ist gerade etwas über ein Jahr alt, da ist schon wieder Nachwuchs unterwegs: Sportlerin Ana Ivanovic (31) und Fußballstar Bastian Schweinsteiger (34) erwarten ihr zweites Kind.

Ana und Bastian freuen sich auf Baby Nummer zwei

Die freudige Nachricht verkündete das Sportlerpaar auf Instagram mit einem süßen Foto, das vier paar Schuhe zeigt. "Unsere Herzen platzen vor Freude. Wir werden einen neuen kleinen Zugang in der Familie haben“, schreibt Ana und der stolze Papa postete das gleiche Bild auf seinem Instagram-Account. Dazu kommentiert er: "Wir sind voll der Liebe und des Glücks. Wir können es kaum erwarten, unser neuestes Familienmitglied zu begrüßen. Ich liebe Dich, Ana." Anschließend stellte er noch eine Verbindung zu seiner Rückennummer beim FC Bayern München her: "3 + 1 = 31".

Eine Großfamilie ist geplant

Die ehemalige Profi-Tennisspielerin und der Fußballstar hatten sich im Sommer 2016 das Ja-Wort in einer traumhaften Zeremonie in Venedig gegeben, Sohn Luka kam im März 2018 zur Welt. Die Familie lebt jetzt in Chicago, seit der Profi-Kicker für den Verein Chicago Fire spielt. Seine Frau hatte immer betont, "mindestens drei Kinder" haben zu wollen. Da sind Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger mit Kind Nummer zwei ja schon auf dem richtigen Weg…

