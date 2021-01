Allgemein | STAR NEWS

Illegale Geburtstagsparty: Rita Oras Agent soll Restaurant Geld für Corona-Regelverstoß geboten haben

DE Showbiz - Viel Verständnis herrscht auch zwei Monate nach Rita Oras 30. Geburtstag nicht für die Entscheidung der Sängerin ('Your Song'), anlässlich des Meilensteins in einem Restaurant eine Party mit 20 Gästen zu halten. Dabei befand sich London zu dem Zeitpunkt gerade unter strengsten Lockdown-Einschränkungen — Pubs und Restaurants waren eigentlich geschlossen, bei Regelverstößen wurden Strafen fällig.

Gäste bitte zur Rückseite

Die illegale Aktion, zu der unter anderem hochkarätige Stars wie Model Cara Delevingne (28) erschienen, flog auf. Obwohl die Gäste zur Rückseite des Nobel-Steakhouses Casa Cruz in Notting Hill beordert worden, wurde die Party bemerkt, die Polizei rückte an. Jetzt kam heraus: Ein Sprecher für Rita Ora soll dem Restaurantmanager 5.000 Pfund (rund 5.650 Euro) dafür geboten haben, sein Haus für die Promi-Feier zu öffnen. Das Geld soll allerdings nie den Besitzer gewechselt haben.

Rita Ora wollte keine Bilder

Scottie Bhattarai, der zu dem Zeitpunkt Manager des Casa Cruz war, gestand anschließend kleinlaut, er sei "gierig" gewesen. Laut der britischen 'Sun' erzählte er der eintreffenden Polizei, er habe nur mit sieben Gästen gerechnet, doch dann seien immer mehr angekommen - insgesamt 17 Gratulanten. Dass das nicht richtig sein kann, sollte wohl auch Bhattarai zu dem Zeitpunkt klargeworden sein, denn er schaltete sogar die Sicherheitskameras aus — angeblich auf Bitten von Ritas Bodyguards, die nicht wollten, dass es Aufnahmen von der Party gibt.

Scottie Bhattarai ist sein Verhalten bereits teuer zu stehen gekommen: Er ist seinen Job los. Jetzt berät ein Komitee bei der zuständigen Gemeinde Kensington and Chelsea, ob dem Restaurant die Lizenz entzogen werden soll. Es scheint also ganz so, als würde Rita Oras 30. Geburtstag auch zwei Monate später noch immer Schaden anrichten.