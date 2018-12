Allgemein | STAR NEWS

Ilka Bessin: Ihr Kinderwunsch bleibt unerfüllt

Ilka Bessin (47) glaubt nicht, dass sie jemals Kinder haben wird.

Einer der Gründe, warum die Komikerin und Erfinderin der Kunstfigur Cindy aus Marzahn die Vorzeige-Dauerarbeitslose so überzeugend mit Leben erfüllte, ist, dass viel von ihr selbst in die fiktive Gestalt eingeflossen ist. Mit viel Humor nahm Ilka Bessin sich und ihre Vergangenheit auf die Schippe: Cindy aus Marzahn ist ihr Baby. Doch sie wird wohl auch das einzige Kind bleiben, dass die Berliner Blondine geschaffen hat. Denn ihr Kinderwunsch blieb bis heute unerfüllt.

"Ich finde Kinder ganz toll, wollte auch immer welche haben. Jetzt ist meine biologische Uhr leider bereits stehen geblieben. Es hat einfach der richtige Mann gefehlt", verrät die Komikerin gegenüber der 'B.Z.'.

Dabei ist sie zwar mittlerweile glücklich verlobt, doch in ihrem Buch 'Abgeschminkt' macht sie klar, dass sie mit der Familienplanung abgeschlossen hat. Grund: Ihre eigene schwere Kindheit, besonders ihr gewalttätiger Vater. "Ich steckte meinen Kopf in den Bettkasten, damit die Nachbarn meine Schreie nicht hörten, und dann gab's Dresche", so eine schockierende Zeile aus 'Abgeschminkt'. Ihren Eltern hat sie mittlerweile verziehen, ihr Vater starb im vergangen Jahr. Ihre Mutter steht daher auch voll hinter den Enthüllungen im Buch, war vorab informiert: "Das war mit ihr besprochen. Ich hätte nichts geschrieben, ohne dass sie es weiß. Meine Mutter weiß alles." Ilka Bessin hat Schweres durchgemacht, doch sie weiß auch: "Es ist nicht gut, die Hand gegen irgendjemanden zu erheben. Ich glaube aber, dass mich das zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin."

