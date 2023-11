Allgemein | STAR NEWS

Kellnern als Comedyschule: So hat Ilka Bessin ihr Handwerk gelernt

DE Deutsche Promis - Ilka Bessin (52), vielen als Cindy aus Marzahn bekannt, sorgt schon seit über zwanzig Jahren für Unterhaltung auf der Comedy-Bühne. Ihren berühmten Wortwitz konnte sie allerdings schon vorher gut gebrauchen, denn ohne ihn wäre es ein hartes Arbeitsleben gewesen.

“Ich kann Gulasch für 4000 Personen”

Die Comedy-Ikone arbeitete nämlich vorher als Hotelfachfrau und hatte dabei viel Umgang mit der Öffentlichkeit, vor allem mit dem Teil, der gerne mal mault. "Ich rate jedem, der einmal erfolgreich auf einer Bühne stehen will: Gastronomie ist die Grundvoraussetzung", erzählte die Komikerin im Gespräch mit 'Bild'. "Ich habe so viele Leute bedient, die eins an der Waffel hatten. Sie lehrten mich, wortwitzig und spontan zu sein." Und es gab auch schon mal haarige Situationen. "Ich musste mich auch mal wehren, wenn einer unverschämt wurde. Das war besser als jede Comedyschule", findet sie. Und sie könnte so einen Saal auch bekochen, wenn es nötig wäre, denn sie hat auch Köchin in einer Großküche gelernt. "Ich kann Gulasch für 4000 Personen, aber bekomme keinen Rollbraten hin."

Ilka Bessin lässt Cindy aus Marzahn wieder auf die Bühne

Ihre Comedyfigur Cindy aus Marzahn hatte Ilka Bessin 2016 eigentlich in Rente geschickt, aber bald steht ein Jubiläum an. "Leute es ist endlich so weit, ich darf es heute endlich verkünden…“, schrieb sie auf Instagram. "Es geht wieder los! Cindy aus Marzahn kommt zurück und geht auf große Jubiläumstour. 20 Jahre – 20 Shows!" Im Oktober 2024 startet die Tour in Berlin und endet dann im Dezember in Dresden. Und das Wichtigste: "Ich hab meinen Jogginganzug wieder gefunden!!" Ohne das grell pinke Teil wäre Cindy aus Marzahn schließlich nicht Cindy aus Marzahn. Das weiß auch Ilka Bessin.

Bild: FERNANDO LUCENA/startraksphoto.com