Ilka Bessin kritisiert Christian Lindner: Steuermittel für Hochzeits-Security

DE Deutsche Promis - Komikerin Ilka Bessin (50) vergeht das Lachen, wenn sie an die nahende Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner (43) und seiner Verlobten Franca Lehfeldt (33) denkt, denn für die Security rund um die Promihochzeit mit vielen bekannten Gästen muss der Steuerzahler aufkommen. Gerade in Zeiten klammer Kassen findet sie das falsch.

Society-Event auf Sylt mit Polit-Prominenz

Vom 7. bis 9. Juli geht es auf der Nordseeinsel rund: Nachdem Sylt in letzter Zeit vor allem wegen des befürchteten Massenansturms von Tagestourist*innen mit dem 9-Euro-Ticket für Schlagzeilen sorgte, übernimmt jetzt Christian Lindner. Der FDP-Politiker und seine Verlobte Franca wollen ja sagen und dies drei Tage lang feiern – am Donnerstag (7. Juli) findet in Keitum die standesamtliche Trauung statt, am Samstag (9. Juli) die kirchliche in St. Severin, wie 'Bild' berichtete. Auf der Gästeliste stehen große Namen: Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesvorsitzender der CDU Friedrich Merz und Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet haben ihr Kommen bereits zugesagt, laut 'Bunte' sollen auch Annalena Baerbock und Robert Habeck Einladungen erhalten haben. Um die Sicherheit von Deutschlands Polit-Elite sicherzustellen, gibt es umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, die Rechnung zahlt am Ende der Steuerzahler.

Ilka Bessin schimpft auf Instagram

Zuständig hin oder her, das hätte man auch anders lösen können, findet Ilka Bessin und macht ihrem Ärger auf Instagram Luft. "Es ist ja eine private Veranstaltung und sollte auch so finanziert werden. Wäre auch ein tolles Statement, wenn man das ganze selbst bezahlen würde und man diese Steuergelder für die Sanierung unserer Schulen nehmen würde und für die anderen Baustellen, die wir so haben", schrieb die Komikerin, die als 'Cindy aus Marzahn' berühmt wurde, und für ihre Kritik viel Zustimmung erfuhr. Scherzend droht sie damit, den Bundesfinanzminister an die Steuerverschwendungsshow 'Mario Barth deckt auf!' zu verpetzen. Eins könnte Ilka Bessin vielleicht doch beruhigen: Sylt war nicht die erste Wahl des Paares, das am liebsten in der Toskana geheiratet hätte, was aber in Sachen Security noch komplizierter und somit teurer geworden wäre.

