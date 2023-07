Allgemein | STAR NEWS

Idris Elba wollte nur schlichten — und wurde selbst fast zum Opfer: „Er hielt mir die Pistole direkt ins Gesicht“

DE Showbiz - Wir können uns vermutlich glücklich schätzen, dass Idris Elba noch unter uns weilt. In einem Interview erinnerte sich der Schauspieler ('The Wire') an einen Schreckensmoment in den USA, der damit endete, dass er mit einer Waffe bedroht wurde.

"Ich hätte fast mein verdammtes Leben verloren"

Das hätte böse ausgehen können, berichtete der 50-Jährige im Gespräch mit der 'Daily Mail'. Dabei habe er eigentlich nur einer Frau helfen wollen. Was war geschehen? "Ich hätte fast mein verdammtes Leben verloren, nachdem ich versucht hatte, einen Mann daran zu hindern, seine Freundin vor einem Club zu bedrohen", erzählte der Brite. Der habe sich gegenüber der Frau abscheulich verhalten. "Der Typ kreischte seine Frau ran, schrie ihr ins Gesicht 'Ich werde dich verdammt noch mal umbringen!' usw." Das konnte der Darsteller nicht einfach so ignorieren.

Idris Elba sieht die Konsequenzen

"Ich bin also da rübergegangen und sagte: 'Schau doch nur, wie wunderschön sie ist'", so Idris Elba weiter. "'Warum willst du mit dieser wunderschönen Prinzessin so reden?'" Das hatte er wohl lieber nicht tun sollen, denn plötzlich hatte der in Rage geratene Mann eine Waffe in der Hand. "Er zog eine Pistole raus, hielt sie mir direkt ins Gesicht und meinte: 'Sprichst du über mein Mädchen?' Er dachte wohl, ich wollte sie anbaggern." Er habe aus der Situation gelernt, so Idris. "Ich erinnere mich noch, wie ich dachte 'So sollte man nicht verhandeln…das hat Konsequenzen." Zurzeit promotet der Schauspieler seine neue Serie 'Hijack' auf Apple TV+ — dabei gerät Idris Elbas Serienfigur auf dem Flug von Dubai nach London in eine Geiselnahme.

Bild: Darla Khazei/INSTARimages