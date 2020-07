Allgemein | STAR NEWS

Idris Elba: Rassisten muss man aufklären

DE Showbiz - Idris Elba (47) ist nicht sonderlich beeindruckt von der Art und Weise, wie die Verantwortlichen beim TV und den Streaming-Diensten auf Rassismus reagieren.

Black Lives Matter gab den Anstoß

Dabei ist der Schauspieler ('Luther') durchaus glücklich darüber, dass die Bewegung um Black Lives Matter die Wahrnehmung für rassistische Inhalte weltweit geschärft hat. Doch das hat auch zur Folge, dass viele TV-Serien plötzlich veraltet erscheinen, besonders wenn es um Humor auf Kosten von People of Colour geht. Die BBC und Netflix haben aus diesem Grund diverse Folgen von Comedy-Klassikern aus ihrem Streaming-Angebot entfernt. Das stößt Idris Elba jedoch sauer auf. Der Star glaubt nicht, dass Verbote wirklich einen dauerhaften Wandel herbeiführen können.

Idris Elba will informieren

Vielmehr setzt Idris auf Aufklärung. "Um sich über die Wahrheit lustig zu machen, muss man die Wahrheit kennen", so der Schauspieler in einem Interview mit der 'Radio Times'. "Rassistische Inhalte zu zensieren, sie abzusetzen…nein, Ich glaube, die Leute müssen selbst sehen, dass solche Shows produziert wurden." Vielmehr würde der Star auf eine Art Bewertungssystem setzen, welches Zuschauer darüber aufklärt, auf was sie sich einlassen. "Ich glaube nicht an Zensur. Ich glaube, wir sollten alle das sagen, was wir sagen wollen. Wir sind schließlich Geschichtenerzähler." Ob die TV-Bosse wohl auf Idris Elba hören werden?