Idris Elba: Genesen, aber in den USA gestrandet

DE Showbiz - Idris Elba (47) und seine Frau Sabrina Dhowre Elba (30) sind erleichtert: Sie haben ihre Corona-Infektion überstanden. Die letzten Tests waren negativ, sodass sie die Quarantäne verlassen dürfen. Doch die große Frage ist: Wohin?

Idris Elba wurde beim Dreh krank

Der Schauspieler ('Luther') hielt sich gerade im US-Bundesstaat New Mexico auf, wo er in Santa Fé für den Film 'The Harder They Fall' vor der Kamera stand, als er erfuhr, dass er Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person hatte. In London hatte er die Ehefrau des kanadischen Premierministers, Sophie Grégoire Trudeau (44), getroffen, die kurze Zeit später ein positives Testergebnis bekam. Idris Elba und seine Frau begaben sich am 16. März in Quarantäne, während sie auf den Test und auf das Ergebnis warteten. Beide wurden positiv getestet, kamen aber glimpflich davon, wie er erleichtert berichtete: "Ich dachte, mich würde es als Asthmatiker schlimm erwischen, aber zum Glück hab ich es überstanden und ihr könnt das auch", schrieb der Star auf Twitter.

Wohin geht’s jetzt?

Gleich nachdem Idris Elba erfuhr, dass er Kontakt mit einer infizierten Person hatte, wurden die Dreharbeiten in New Mexico abgebrochen. Zusammen mit seiner Frau begab sich der Schauspieler in einer gemieteten Wohnung in Quarantäne. Jetzt würden sie eigentlich gern wieder heim nach London, aber da es keine Flüge gibt, muss sich das Paar wohl in Geduld üben.

"Wir haben die Quarantänezeit überstanden, aber jetzt hängen wir fest. Wir bekommen keinen Flug nach Hause, also bleiben wir hier erstmal sitzen, aber ansonsten geht es und gut und wir sind so dankbar, dass das Schlimmste wohl vorüber ist", twitterte Idris Elba. "Es ist seltsam, weil ich niemals stillsitze, und Sabrina auch nicht. Ich glaube, sie findet es noch schwieriger, sie hat einen Lagerkoller."

Die Stars sind nicht die Einzigen, die fernab von zuhause gestrandet sind – und sie müssen wie alle einfach das Beste daraus machen.