Idris Elba schwärmt von seiner Hochzeit

Für Idris Elba (46) war es bereits die dritte Hochzeit, doch das heißt noch lange nicht, dass die Eheschließung mit Sabrina Dhowre (29) nicht einer der schönsten Momente in seinem Leben war.

Drei Tage lang wurde gefeiert

Von seiner Ehefrau schwärmt Idris Elba in höchsten Tönen. "Wahnsinnig verliebt" sei er in das Model, das er im April geheiratet hatte. Da ist es kaum verwunderlich, dass eine normale Hochzeitszeremonie dem Hollywood-Star nicht reichte. Drei Tage wurde gefeiert, und Idris erinnert sich nach wie vor gerne an die Zeit zurück. "Es waren mit die schönsten drei Tage in unserem Leben", schwärmte er im Interview mit 'BBC Radio 1 Xtra'. "Wir haben lange damit verbracht, die Hochzeit zu planen, vor allem aufgrund unserer Familiensituation. Wir haben beide große Familien und Freundeskreise. Wir haben alle zusammengebracht und hatten eine großartige Zeit."

Und was lief bei Harry und Meghans Hochzeit?

Auf einer Hochzeitsparty für Stimmung zu sorgen ist ohnehin eine Sache, mit der sich Idris bestens auskennt. Im vergangenen Jahr durfte der Brite bei der Royal Wedding von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) als DJ auflegen. Und in Sachen Musik hatte die Braut ihre ganz eigenen Vorstellungen gehabt, wie er nun verriet. "Meghan hat mir eine Playlist mit ein paar einzelnen Songs geschickt", erzählte Idris. Was auf dieser Playlist so alles vertreten war, wollte Idris Elba nicht verraten. "Ein wenig West Coast" war alles, was er an Informationen rausrückte. Also Tupac Shakur und Dr. Dre? "Fragt Meghan und Harry", sagte Idris dazu nur.

