Allgemein | STAR NEWS

Idris Elba nach Coronavirus-Diagnose: Pragmatisch sein

DE Showbiz - Die Liste der großen Namen, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurde, wird allmählich länger. Jetzt hat sich auch Idris Elba (47) dazugesellt.

Sofort selbst isoliert

Der Schauspieler ('Luther') meldete sich am Montag (16. März) auf Twitter zu Wort und informierte seine Follower über seine Ansteckung. "Heute morgen wurde bei mir ein positiver Test für Covid-19 durchgeführt. Ich habe bislang noch keine Symptome und habe mich selbst isoliert, sobald ich herausgefunden hatte, dass ich dem Virus unter Umständen ausgesetzt war." Der Brite hatte auch gleich praktischen Rat für seine Fans im Gepäck.

Idris Elba will keine Panik

"Leute, bleibt zuhause und seid pragmatisch", appellierte der Star aus 'The Wire' an den Rest der Welt. "Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten, wie es mir geht. Bloß keine Panik." Bei Tom Hanks (63) und seiner Frau Rita Wilson (63) gibt es derweil eine positive Entwicklung zu vermelden. Letzte Woche wurde der 'Forrest Gump'-Darsteller der erste internationale Superstar mit einer Coronavirus-Diagnose. Mittlerweile haben er und Rita das Krankenhaus in Australien verlassen, wo sie sich fünf Tage zur Beobachtung aufhielten, und sich eine Unterkunft gemietet. Auch Kristofer Hivju (41), den meisten bekannt als Tormund Riesentod in 'Game of Thrones', sowie Bond-Girl Olga Kurylenko (40) haben sich infiziert. Idris Elba bekommt also immer mehr Gesellschaft — zumindest aus der Ferne.