Hugh Jackman hilft Fan bei Heiratsantrag

Dass Hugh Jackman (50) ein ganz Netter ist, wissen wir ja schon länger. Kaum ein anderer Star posiert so oft bereitwillig mit Fans, ist nahbar und stets gut aufgelegt. Vor drei Jahren rette der Schauspieler ('Greatest Showman') und Sänger sogar höchstselbst Badegäste, die am australischen Bondi Beach in Schwierigkeiten geraten waren.

Hilfe vom Greatest Showman

Da verwundert es also eigentlich nicht, wenn sich Fans voller Hoffnung an den Superstar wenden, wenn es um einen der wichtigsten Momente in ihrem Leben geht. Vor seinem Konzert in St. Paul im US-Staat Minnesota Ende Juni hatte Hugh Jackman den Brief eines Fans erhalten. Joe Kripal bat sein Idol um Hilfe, er wolle bei dem Gig seiner Freundin Sanaa Ahmed einen Heiratsantrag machen.

Hugh Jackman macht's möglich.

Da half der Australier natürlich gern. Mitten im Konzert suchte der Star nach Joe, fand ihn im Publikum und überreichte ihm das Mikrofron. Der aufgeregte Joe ging daraufhin vor seiner Liebsten auf die Knie. "Du bist die Liebe meines Lebens und ich möchte jeden Tag mit dir verbringen, darum habe ich Hugh hier gefragt, ob er mir helfen kann", so der Antragsteller. Klar, dass Sanaa sofort 'Ja' sagte. Das Publikum jubelte. Ob Hugh Jackman wohl eine Einladung zur Hochzeit bekommt?

