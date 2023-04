Allgemein | STAR NEWS

Hugh Jackman: Leute, benutzt Sonnencreme!

DE Showbiz - Schauspieler Hugh Jackman (54) musste wieder unters Messer. Der Grund: Es waren auf seiner Nase verdächtige Hautveränderungen entdeckt worden, die Hautkrebs sein können. Es ist nicht das erste Mal, dass der Star damit zu tun hat.

Warten aufs Ergebnis

Auf Instagram gab der Star in einem Video eine kurze Erklärung ab. "Ich habe gerade zwei Biopsien durchführen lassen", erzählte der 'Wolverine'-Star und erklärte damit die Pflaster im Gesicht. Man habe bei ihm "kleine Dinge entdeckt, die ein Basalzellenkarzinom sein könnten, oder auch nicht“. Er berichtete, dass er "ein zwei oder drei Tagen ein Ergebnis" erhalten werde. "Sobald ich etwas weiß, lass ich es euch wissen". Der Australier riet allen, besonders denjenigen, bei denen der Sommer bald ansteht, zur Vorsicht, versicherte aber auch, dass seine Art von Hautkrebs nicht die schlimmste sei. "Nur zur Erinnerung: In der Hautkrebs-Welt ist das Basalzellenkarzinom der am wenigsten gefährliche Krebs."

Hugh Jackmann möchte die Menschen aufklären

Hugh Jackman möchte, dass es anderen nicht so geht wie ihm und rät allen, sich immer schön einzucremen. Gerade diejenigen, denen der Sommer bevorsteht, hat er im Auge: "Diejenigen von euch auf der Nordhalbkugel, bitte tragt Sonnenschutz. Das ist es einfach nicht wert, egal wie sehr ihr euch Sommerbräune wünscht. Glaubt mir."

2013 musste sich der Star zum ersten Mal Hautkrebs im Gesicht entfernen lassen. Als jemand, der in Australien aufgewachsen ist, war er besonders gefährdet. Der Kontinent ist laut BBC trauriger Anführer, was diese Krebsart betrifft – rund 430.000 müssen sich jährlich deswegen behandeln lassen. Der zweifache Vater weiß, dass er nicht allein ist. "Als Australier ist das keine seltene Sache", erzählte Hugh Jackman schon 2015 im Gespräch mit 'People'. Ich habe als Kind nie Sonnencreme benutzt, also war ich fast ein sicherer Kandidat dafür."

Bild: Darla Khazei/INSTARimages.com/Cover Images