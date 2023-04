Allgemein | STAR NEWS

Hugh Jackman erleichtert: Entwarnung nach Hautkrebs-Biopsie

DE Showbiz - Hugh Jackman (54) kann aufatmen: Der australische Superstar, der derzeit mit einem Pflaster auf der Nase unterwegs ist, erfuhr jetzt, dass seine zwei Biopsien negativ ausfielen und er keinen Hautkrebs hat. Die gute Nachricht teilte er sogleich mit seinen 31,1 Millionen Instagram-Follower*innen.

Hugh Jackman hatte bereits Krebs

Wie schnell Hautkrebs zuschlagen kann, weiß der Schauspieler ('X-Men') nur zu gut, denn 2013 wurden ihm erstmals Krebszellen entfernt, seither kam er etwa sechsmal unters Skalpell. Doch dieses Mal gab es zum Glück Entwarnung: "Meine Biopsien kamen negative zurück!!!" schrieb er am Mittwoch (5. April) aufgeregt in seiner Instagram Story. "Danke euch allen für die Liebe. Ich spüre sie!" Er dankte auch den Medien, die über ihn berichteten, da jeder Artikel auch die Mahnung enthalte, sich stets vor der Sonne zu schützen. "Dank auch an die Medien, die diese wichtige Botschaft verbreiten. Denkt immer dran, Sonnenschutzmittel mit einem hohen Lichtschutzfaktor zu tragen, unabhängig von der Jahreszeit. In Liebe, HJ."

Sonnenschutz in der Jugend vernachlässigt

In einer Videobotschaft, die er am Montag (3. April) teilte, erklärte der Star, dass er in seiner Jugend sehr nachlässig mit dem Thema Sonnenschutz umgegangen sei. "Nur um euch zu erinnern, Basalzellen sind in der Welt des Hautkrebses noch die am wenigsten gefährlichen. Aber lasst mich diese Gelegenheit nutzen, euch daran zu erinnern, dass der Sommer vor der Tür steht", riet er. "Bitte tragt Sonnenschutz. Es ist es nicht wert, egal wie sehr ihr euch die Sonnenbräune wünscht. Das war alles etwas, was vor 25 Jahren passiert ist, und jetzt kommt es raus. Tragt Sonnenschutzcreme auf. Ihr werdet trotzdem eine tolle Zeit haben. Passt auf euch auf", bat Hugh Jackman seine Fans und alle, die seine Worte lesen.

