Hugh Grant: ‘Notting Hill’-Fortsetzung unter einer Bedingung

DE Showbiz - Hugh Grant (60) ist in den 90er Jahren mit Rollen in zahlreichen romantischen Komödien zum Superstar des Kinos geworden. 'Notting Hill' war einer seiner größten Erfolge. In dem Streifen spielt er einen unbeholfenen Buchhändler, der sich in einen internationalen Filmstar verliebt, dargestellt von Julia Roberts (52).

Hugh Grant mag es realistischer

Hugh hat sich seitdem weiterentwickelt, ist aktuell in der Mini-Serie 'The Undoing' neben Nicole Kidman zu sehen. Während der Bewerbung des neuen Projekts, eines psychologischen Thrillers, gab Hugh zu, gerne eine Fortsetzung zu einem der zahlreichen RomComs drehen zu wollen – schlicht um zu zeigen, "was passierte, nachdem all diese Filme vorbei waren. Ich will beweisen, dass dieses Versprechen eines glücklichen Endes einfach nur eine furchtbare Lüge war." Welcher Film würde sich da besser anbieten als 'Notting Hill', der Millionen Kinozuschauer bezauberte?

Eine fiese Idee

Dessen Happy End sei vielleicht nicht unrealistisch, so Hugh, allerdings würde die glückliche Zukunft des Paares wohl kaum lange halten: "Ich würde gerne eine Fortsetzung über mich und Julia und die furchtbare Scheidung drehen, die darauf folgt; mitsamt den teuren Anwälten, dem Tauziehen um die Kinder, mit den Wasserfällen aus Tränen." Der Film würde dann den Titel tragen 'Psychologisch für immer verstört', wenn es nach Hugh Grant ginge. Die liebste Figur, die er je gespielt habe, sei aber nicht der Buchhändler aus 'Notting Hill', sondern Bösewicht Phoenix Buchanan aus 'Paddington 2'. Der sei Hugh sehr ans Herz gewachsen.