Hugh Grant in ‚Wonka‘: „Unglaublich sarkastisch und wertend“

DE Showbiz - Bis 'Wonka' in die Kinos kommt, müssen wir uns noch eine Weile gedulden — der Film, ein Prequel zu 'Charlie und die Schokoladenfabrik', startet erst zu Weihnachten. Doch seit zwei Tagen ist der Trailer draußen, und alle sprechen über Hugh Grant (62).

Der Tailer macht Appetit

Der ist zwar erst ganz am Ende des Trailers zu sehen, doch seine Rolle als kleiner orangefarbener Oompa Loompa mit grünen Haaren verspricht schon jetzt ein Hit zu werden. Beim Launch des Trailers am Dienstag (11. Juli) in London erzählte Regisseur Paul King, warum er sich für den Superstar entschieden hat. Der Autor Roald Dahl (†74), auf dessen Buch die Geschichte basiert, habe die Songs der kleinen Helfer von Willy Wonka (gespielt von Timothée Chalamet) so geschrieben, dass sie "unglaublich sarkastisch und wertend und grausam" Kindern gegenüber sind. "Also habe ich über die Filmfigur nachgedacht, jemand, der ein echter Sch****kerl sein kann."

Hugh Grant schrumpft

Prompt fiel ihm Hugh Grant ein. "Und dann - ah! Hugh!" lachte er laut dem 'Hollywood Reporter'. "Weil er einfach der lustigste und sarkastischste Sch****kerl ist, den ich je kennengelernt habe." Die beiden kennen sich gut, denn Paul King arbeitete bereits mit Hugh an 'Paddington 2', wo der Brite dem Rest der Cast als Bösewicht Phoenix Buchanan die Show stahl. Ein kurzer Blick in den Trailer, bei dem der für die Kamera geschrumpfte Hugh erst gegen Ende seinen großen Auftritt hat, verspricht auf jeden Fall eine Menge.

Auch für seinen Hauptdarsteller hat Paul King viel Lob übrig, nannte Timothée Chalamet "einen der unglaublichsten Schauspieler seiner Generation." Ab Mitte Dezember wird er in der Titelrolle an der Seite von Hugh Grant für Lacher sorgen.

Bild: Mario Mitsis/Cover Images