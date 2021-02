Allgemein | STAR NEWS

Drama beim Homeschooling: Hugh Grants Sohn rammt sich Stift ins Gesicht

DE Showbiz - Mathe ist nicht jedermanns Sache. Doch einer der Söhne von Hugh Grant (60) war besonders unglücklich mit den Aufgaben, die er zu lösen hatte und stach sich mit einem Kugelschreiber selbst ins Gesicht.

Auf in die Türkei

Der Schauspieler ('Vier Hochzeiten und ein Todesfall') ist mitsamt seinen Kids in die Türkei gefahren, wo er einen neuen Film dreht. Da die Schulen in seiner britischen Heimat sowieso geschlossen sind, gab Homeschooling dem Star die nötige Flexibilität, mit dem Nachwuchs außer Landes zu reisen. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht, gestand der Vorzeige-Brite in einem von der Screen Actors Guild veranstalteten Interview mit seiner Kollegin Drew Barrymore (45) für die Reihe 'Conversations At Home': "Ich habe zwei Teenager angeheuert, die ihnen Hausunterricht geben. Die Armen, die haben gar keine Ahnung, was da mit ihnen passiert."

Hugh Grant sieht wieder Sonne

Das hat auch dramatische Auswirkungen auf die Kids, wie Hugh Grant weiter erzählte: "Mein Sohn hat sich vor den Augen seiner jungen Lehrerin selbst verletzt, weil er eine einfache Rechenaufgabe nicht hinbekam. Er hat sich also einfach mit dem Kugelschreiber ins Gesicht gestochen." Papa scheint das alles jedoch sehr pragmatisch zu sehen, denn er hat in der Türkei viel Spaß, wie er im Zoom-Gespräch verriet: "Die Sonne scheint und ich hatte seit Monaten keine Sonne mehr gesehen. Daher bin ich auch gerade so rot im Gesicht."

Anstrengend scheinen die Dreharbeiten im Moment wohl noch nicht zu sein. "Ich wälze mich den ganzen Tag mit einem Dreijährigen im Pool", gab Hugh Grant zu - so lässt es sich aushalten!