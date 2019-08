Allgemein | STAR NEWS

Hollywoodstar Chris Pratt: Das ist sein Geheimrezept fürs Abnehmen

DE Showbiz - Chris Pratt (40) bereitet sich aktuell auf die Dreharbeiten zu seinem neuen Film, ‘Ghost Draft’, vor. Um sich dafür in Form zu bringen, hat er eine ganz besondere Methode des Abnehmens angewendet. Auf Instagram teilte er stolz mit seinen Fans, dass er ganze fünf Kilo verloren habe.

Chris Pratt verrät das Geheimnis

In einem Clip singt er zu Alicia Keys’ Hit ‘Girl on Fire’, seiner liebsten musikalischen Workout-Begleitung, bevor er seinen Abonnenten verrät: "Ich schwitze. Wie ihr seht, steht dieses Mädchen unter Feuer. Ich muss noch ein bisschen Gewicht loswerden. Ich habe schon über fünf Kilo abgenommen, was ziemlich gut ist. Es hat auch nicht lange gedauert. Das habe ich gemacht: Wasser. Wenn ihr wie ich seid und euch fragt, wie ihr ein bisschen Gewicht loswerden könnt: Wasser. Fangt damit an."

Gemeinsam sind wir stark

Chris Pratt könne darauf schwören, wie er klarstellte: "Ihr müsst nicht einmal super hart trainieren. Wasser, Wasser, Wasser. Dann pinkelt dreimal vor zehn Uhr morgens. Wirklich, probiert es auch." Sein Bruder habe ihn dazu inspiriert, ein paar Kilos loszuwerden. Chris wollte dasselbe nun mit seinen Fans auf Instagram machen: "Ich werde euch motivieren, und wir werden das hier gemeinsam durchmachen!" Na dann, guten Durst!

