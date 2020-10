Allgemein | STAR NEWS

Chris Pratt abgewählt: Katherine Schwarzenegger verteidigt ihren Ehemann

DE Showbiz - Schauspieler Chris Pratt (41) ahnte sicher nichts Böses, als die Filmemacherin Amy Berg sich auf Twitter einen kleinen Scherz erlaubte: Es gäbe viel zu viele Hollywood-Stars namens Chris – einen könnte man doch mal abwählen.

Chris Pratt landet auf dem letzten Platz

Darum stellte Amy vier berühmte Chrisse zur Wahl: Chris Pine, Chris Evans, Chris Hemsworth und Chris Pratt. "Einer muss gehen", schrieb sie erbarmungslos. Ihre Follower machten sich begeistert ans Abstimmen und Kommentieren. Pratt erntete die meisten Stimmen, was in diesem Fall nichts Gutes bedeutete, und musste auch noch hämische Kommentare wegstecken. Zu guter Letzt tauschte Amy Berg Pratts Gesicht in ihrer Galerie durch ein Bild von Chris O‘Dowd aus. So schnell kann‘s gehen!

Chris Pratts Ehefrau Katherine Schwarzenegger (30) fand das gar nicht witzig und stand ihrem abgekanzelten Gatten bei: "Brauchen wir sowas wirklich? Es passiert so viel auf der Welt und vielen Menschen geht es aus unterschiedlichen Gründen schlecht", schrieb sie in ihrem Kommentar zu einem 'E! News'-Instagram-Post. "Gemein zu sein ist sowas von out. Es gibt genug Platz, um all diese Jungs zu lieben. Wir alle brauchen Liebe, keine Gemeinheiten und Mobbing. Lasst uns das versuchen."

Pratts Kollegen stehen ihm bei

Mark Ruffalo verteidigte seinen Kollegen ebenso wie Robert Downey, Jr., der mit Pratt 'Avengers' drehte und Katherine nur zustimmen konnte: "Was für eine Welt… Diejenigen ohne Sünde werfen Steine auf meinen Bruder Chris Pratt… Ein wahrer Christ, der seine Überzeugung lebt und nie etwas anderes als Positivität und Dankbarkeit bewiesen hat… UND er hat gerade in eine Familie eingeheiratet, die sich für den öffentlichen Diskurs einsetzt und (das sind einfach Fakten) darauf BESTEHT, dass anderen zu dienen den höchsten Stellenwert hat."

Robert Downey. Jr. gab allen, die gegen Chris Pratt gestänkert hatten, den freundschaftlichen Tipp, ihre Social-Media-Accounts zu löschen: "Seht euch euren EIGENEN Charakterfehler an, arbeitet DARAN, dann könnt ihr eure Menschlichkeit feiern."