Chris Pratt: Seht her, das ist meine Tochter

DE Showbiz - Chris Pratt (41) und Katherine Schwarzenegger (30) sind glückliche Eltern geworden. Die beiden hatten im Juni des vergangenen Jahres geheiratet, einige Monate später haben sie Katherines Schwangerschaft bekannt gegeben. Nun ist das Baby zur Welt gekommen.

Großes Rätsel

Am Montag (10. August) hatte Katherines Bruder Patrick bereits die Bombe platzen lassen und verraten, dass seine Schwester zum ersten Mal Mama geworden sei. Doch der Sohn von Arnold Schwarzenegger ließ sich auf Instagram keine weiteren Details entlocken, zeigte lediglich einen Geschenkkarton mit einer pinken Schleife. Chris hat jetzt auf seinem Kanal verraten, dass es sich bei dem Neuankömmling tatsächlich um ein Mädchen handelt und es auf den Namen Lyla Maria hört. Der Schauspieler postete ein Bild von sich und Katherine, wie sie die Hand des Babys halten.

Chris Pratt gibt ein Update

Dazu schrieb der Star: "Wir sind unglaublich glücklich, die Geburt unserer Tochter, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt, bekannt geben zu können. Wir könnten nicht glücklicher sein. Sowohl Mama als auch Kind geht es bestens. Wir fühlen uns unglaublich gesegnet. In Liebe, Katherine und Chris." Zudem teilte Chris noch mehrere Bibelverse. Katherine postete eine fast identische Mitteilung auf ihrer Instagram-Seite. Ihre Mutter, Maria Shriver, kommentierte: "Freue mich so für euch. Lyla Maria hat so viel Glück, euch beide als Eltern haben zu können. Du wirst eine tolle Mama, bist es sogar schon." Chris Pratt hat bereits einen sieben Jahre alten Sohn aus seiner Ehe mit Exfrau Anna Faris.