Hochzeitspläne bei Jennifer Lopez: Im dritten Anlauf zum Ja-Wort

DE Showbiz - Es scheint eine Ewigkeit her zu sein, dass Alex Rodriguez (45) im Sonnenuntergang am Strand einer Karibik-Insel vor Jennifer Lopez (51) kniete, einen Ring in der Hand, und seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellte.

Zwei Absagen in einem Jahr

Tatsächlich jährt sich der instagramfreundliche Antrag im März bereits zum zweiten Mal, und doch haben es die Sängerin ('Jenny From The Block') und der ehemalige Baseball-Profi noch nicht vor den Altar geschafft. An Versuchen mangelte es indes nicht, versicherte J.Lo, die es nach dem Antrag zunächst nicht allzu eilig zu haben schien, sich zum vierten Mal dauerhaft zu binden. "Wir mussten die Hochzeit wegen Covid absagen", so Jennifer im Interview mit 'Access Hollywood'. "Das ist sogar zwei Mal passiert." Also üben sie und ihr Zukünftiger sich jetzt in Geduld. Was bleibt ihnen auch anderes übrig?

Jennifer Lopez nimmt es gelassen

"Jetzt denken wir einfach: 'Lass uns noch ein wenig warten, bis (die Pandemie) vorbei ist'. Wir haben es nicht eilig, alles ist gut hier. Es wird schon passieren, wenn die Zeit reif ist." Und wer braucht schon eine Hochzeit mit großem Pomp, schließlich verstehen sich Alex und Jennifer auch so blendend. "Es scheint einfach keine Priorität zu sein, gerade jetzt eine große Feier zu organisieren. Darum geht es im Leben doch gar nicht. Es geht darum, miteinander glücklich zu sein, Zeit miteinander zu verbringen und dankbar für all die Dinge zu sein, die wir haben." Wer will Jennifer Lopez da schon widersprechen?