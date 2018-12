Allgemein | STAR NEWS

Hilary Duff: Lizzie McGuire kommt zurück!

Hilary Duff (31) will wieder in ihre frühere Paraderolle schlüpfen.

Die Eltern sind öde, der kleine Bruder nervt und mit den Jungs ist es kompliziert – in der Disney-Serie 'Lizzie McGuire', die von 2001 bis 2004 lief, ging es um die Alltagsprobleme von Teenagern, die ihr Leben mit all dem Liebeskummer und anderen Problemen meistern müssen. In der Hauptrolle glänzte die junge Hilary Duff, die durch die Show zum beliebten Jungstar wurde. Nun verkündete die mittlerweile 31-jährige Mutter von zwei Kindern die frohe Botschaft: Ein Comeback der Serie ist in Planung.

"Das Projekt ist noch in einem sehr frühen Stadium. Zurzeit gibt es sehr viele kreative Gespräche", plaudert Hilary gegenüber 'Fox News' aus.

Doch warum gab es bisher kein Reboot der Erfolgsserie? Laut des früheren Kinderstars habe einfach "das richtige Timing" gefehlt. Jetzt scheint die Zeit gekommen zu sein: "Die Aussicht, dass es bald so weit sein könnte, ist aufregend. Lizzie McGuire war für viele Menschen wichtig, mich eingeschlossen. Wenn sie erneut eine wichtige Rolle für ein Mädchen in ihrer jeweiligen Lebenssituation spielen könnte, dann wäre das wundervoll."

Wie genau die Story von 'Lizzie McGuire' 2.0 weitergestrickt werden soll, verriet der Filmstar nicht. Doch nostalgische Fans dürften bei dem Gedanken auf eine Fortsetzung mit Hilary Duff jetzt schon in glücklichen Erinnerungen an die frühen 2000er schwelgen.

© Cover Media