Hilary Duff: Das dritte Baby ist da

DE Showbiz - Hilary Duff (33) ist stolze Mutter eines gesunden Mädchens. Die Schauspielerin und Sängerin hat bereits zwei Kinder, die jetzt ein Geschwisterchen bekommen haben. Die kleine Mae James Blair erblickte am 24. März das Licht der Welt. Hilarys Fans wiederum erblickten Mae James auf Instagram.

Familienbild am Pool

Auf der Social-Media-Plattform postete Hilary ein Bild von sich, wie sie das Neugeborene nach der Wassergeburt in den Armen hält. Beide sitzen mit der zwei Jahre alten Tochter Banks in einem zur Gebärwanne umfunktionierten Planschbecken, während Hilarys Mann Matthew Koma und Hilarys neun Jahre alter Sohn Luca glücklich zuschauen: "Mae James Blair – wir lieben dich, du Schönheit. 3-24-21." Natürlich dauerte es nicht lange, bis Hilary mit Glückwünschen überschwemmt wurde. Eine Grußbotschaft erreichte sie von Kollegin Ashley Tisdale, die erst vor kurzem selbst Mutter einer Tochter geworden ist. Damit nicht genug: Hilary teilte mehrere Fotos ihres neuen Familienzuwachses in ihrer Instagram-Story. Kurz vor der Bekanntgabe der Geburt hatte die Sängerin noch ein Bild ihrer Tochter Banks in einer Badewanne gepostet und dazu geschrieben: "Ich bin eine große Schwester …"

Hilary Duff ist eine glückliche Mutter

Hilary Duff freut sich selbstverständlich übermäßig über das Baby, auch wenn sie sich zuvor in einem Interview unentschlossen über ihr Wunsch-Geschlecht gezeigt hatte: "Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, noch ein Mädchen zu gebären, weil Banks eine so schwere Geburt war. Als Baby war sie eine echte Herausforderung, aber jetzt ist sie wirklich toll."

Und bald kann Hilary der kleinen Mae und ihrer großen Schwester Banks aus ihrem eigenen neuen Kinderbuch 'My Little Brave Girl (Mein kleines tapferes Mädchen)' vorlesen, das Mädchen inspirieren soll, stark zu sein und ihren Träumen zu folgen.

Bild: Jose Perez/INSTARimages.com