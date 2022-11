Allgemein | STAR NEWS

Hilary Duff kann es nicht fassen: Verlag veröffentlicht unvollendete Biografie über Aaron Carter

DE Showbiz - Hilary Duff (35) ist entsetzt. Es ist noch keine Woche her, dass ihr Ex-Freund Aaron Carter (†34) unter tragischen Umständen ums Leben kam, doch ein Verlag will offenbar leichtes Geld abgreifen und schnellstmöglich eine Biografie des Sängers veröffentlichen.

"Sie wollen Kapital aus der Tragödie schlagen"

Die Schauspielerin und Sängerin ist schockiert. Im Gespräch mit der 'Daily Mail' machte sie diesem Entsetzen Luft. "Es ist wirklich traurig, dass innerhalb einer Woche nach Aarons Tod ein Verlag rücksichtslos ein Buch auf den Markt wirft, welches aus der Tragödie Kapital schlagen will, ohne sich die angemessene Zeit zu nehmen oder die Sorgfalt walten zu lassen, das Werk noch einmal zu checken." Aaron hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt und war am 5. November tot in seiner Badewanne aufgefunden worden. Nur wenige Tage später hatte Ballast Books angekündigt, seine Biografie mit dem Titel 'Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life' auf den Markt bringen zu wollen.

Hilary Duff nennt die Pläne "herzlos"

Dabei war das Buch, welches auf Interviews basiert, die Aaron Carter in den letzten drei Jahren dem Autoren Andy Symonds gegeben hatte, eigentlich noch gar nicht fertig. Das macht Hilary Duff, die von 2000 bis 2003 mit Aaron zusammen war, besonders wütend. "Aarons Lebensgeschichte zu unbestätigtem Clickbait zu verwässern ist abscheulich. Ich kann auf keinen Fall gutheißen, was so offensichtlich ein schlecht informierter, herzloser Versuch ist, Geld abzugreifen." Das Management des Sängers versuchte ebenfalls, an die Moral des Verlags zu appellieren und bat darum, nichts über Aaron zu veröffentlichen, was nicht "mit seiner Familie, seinen Freund*innen und Menschen, die ihm nahestanden" abgesprochen wurde. Was Hilary Duff von dem Buch hält, dürfte jetzt bekannt sein.

