Heidi Klum und Tom Kaulitz: Kölsche Hochzeit mit Bratwurst?

Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) wollen zu ihren Wurzeln zurückkehren.

Die frischverlobten Stars leben im sonnigen Los Angeles und turteln sich bekannterweise von einem High-Society-Event zum nächsten. Kaviar, Hollywood-Glamour und ganz viel Luxus gehören zur Tagesordnung der beiden deutschen Berühmtheiten. Umso erstaunlicher ist es nun, dass Heidi und Tom ihre Hochzeit bodenständig im kölschen Stil feiern wollen, zumindest will das ein Insider im 'Life & Style'-Interview wissen.

"Sie sagt, es werde ein Fest der Liebe mit all ihren Verwandten und dem besten deutschen Essen wie Bratwürsten, Schnitzel und Bier sowie deutschen Traditionen geben", plaudert die anonyme Quelle aus. Dabei wolle das Paar nicht in ihrer Wahlheimat Los Angeles Ringe tauschen, sondern sich auf seine Wurzeln in good old Germany besinnen. Angeblich wird das Event nämlich in Köln stattfinden, oder zumindest in der Nähe der Karnevalsstadt.

Bestätigt wurden die Gerüchte jedoch noch nicht. Auf 'BILD'-Anfrage sagte Günther Klum (73) lediglich zu den Insider-Enthüllungen: "Ach, das wäre ja schön, dann hätten wir es nicht weit! Köln ist eine tolle Stadt. Aber ich weiß es tatsächlich nicht."

Es bleibt also noch abzuwarten, wann, wo und wie sich das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist das Ja-Wort geben werden. Aber Fans können sich höchstwahrscheinlich darauf verlassen, aus erster Hand von dem großen Tag zu erfahren. Schließlich können Heidi Klum und Tom Kaulitz gar nicht genug davon bekommen, ihr Liebesglück mit dem Rest der Welt zu teilen.

