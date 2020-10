Allgemein | STAR NEWS

Döner und Fußball: Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen Berlin

DE German Stars - Wegen der Coronapandemie müssen die Dreharbeiten zur nächsten 'Germany‘s Next Top Model'-Staffel ohne exotische Reisen auskommen, und Heidi Klum (47) macht das Beste draus. Weil die Modelsuche nun in und um Berlin stattfinden wird, zog sie kurzerhand mit Mann, Kindern und riesigem irischen Wolfshund aus dem sonnigen Kalifornien an die Spree. Dass sich Heidi und Tom dort sofort wie zuhause fühlen, sieht man auf Instagram.

Döner-Alarm und Fußball im Fernsehen

Manchmal weiß man erst, was einem fehlt, wenn man länger in der Ferne weilt. Doch Heidi und Tom fackelten nicht lange und läuteten ihren Deutschlandaufenthalt mit einem handfesten Takeaway-Döner ein - typisch Berlin! Heidis Post zeigt ihren Mann Tom und dessen Bruder Bill dabei, wie sie hungrig zubeißen. Aber auch Familienhund Anton kommt nicht zu kurz: Kalter Hund trifft kalte Hundenase – ein süßes Video zeigt Heidi und den irischen Wolfshund, der vorsichtig an dem hausgemachten Schokokuchen schnuppert.

Fernsehabend bei Heidi Klum

Das Topmodel macht nicht nur Fernsehen, manchmal legt sie auch die Füße hoch und schaut zu. Am Mittwoch (21. Oktober) fieberte sie mit Tom und Bill mit, als der FC Bayern München im Champions-League-Duell gegen Atlético Madrid auflief und die Spanier mit 4:0 vom Platz fegte. Das fußballbegeisterte Trio jubilierte, wie auch in Heidis Instastory zu hören war: "Es läuft, es läuft jetzt!" rief sie, während die drei auf dem Sofa auf und ab hüpften. Deutscher geht‘s nicht, Heidi, willkommen daheim!